vaticano

Papa desmiente rumores sobre su posible renuncia

"Nunca se me ha pasado por la cabeza. De momento no, de momento no. ¡De verdad!", aseguró el soberano pontífice a propósito de su renuncia durante una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters realizada el sábado en su residencia en el Vaticano.