En el 2013 inició Moda México en el estado de Veracruz, bajo la dirección de Thalía Garla, actriz y diseñadora y como subdirector Daniel Alarcón, comunicólogo y diseñador. Ambos juntaron fuerzas y creatividad para hacer un fashion day regional, con la misión de enaltecer a los diseñadores de la región, apoyar a músicos y emprendedores. Este camino tomó una pausa y ahora en marco del “Festival Internacional de Xalapa y su Cultura” y bajo el lema “La vida puede detenerse, la moda no”, Moda México regresa con la misión de retomar las ganas y entusiasmo por vestir y dejar a un lado la ropa de descanso que tanto nos hizo adoptar este encierro por la pandemia de Covid-19.

Presenciar pasarelas en los estados de la República Mexicana es novedoso e histórico para México, nunca se habían llenado los monumentos emblemáticos de los estados para mostrar la moda y alta costura con la que cuentan estos rincones; tras el golpe de la pandemia se comenzó a ver la reactivación de la industria de la moda no solo en las grandes ciudades sino también en los rincones del país. Meses anteriores, Fashion Week México presentó a grandes diseñadores en distintos estados: Monterrey, Yucatán, Quintana Roo, Estado de México y Nuevo León, para cerrar en CDMX, ahora es Moda México quién toma las riendas de la moda del estado veracruzano y será este 21 de noviembre cuando el Viaducto de Xalapa se convierta en pasarelas con propuestas de moda contemporánea.

Esta ocasión los diseñadores y firmas que estarán presentes son: Xavier Arcos, firma que crea ropa maximalista, elegante y sensual, esta marca desde que inició celebra la diversidad sexual; Pedro Ceja, marca peculiar por poner detalles en sus prendas, remates brillosos y textiles coloridos; Iker A Secas, marca para ambos sexos, minimalista para usar en eventos especiales; Robin Mota con su firma “Berlin Del Real” es una firma especializada en comodidad y urbanismo Street Wear; María Sainz es diseñadora de Saenz, firma de vestidos de lujo para mujeres; Thalía Garla, es la diseñadora de la firma que también lleva su nombre y es ropa para mujeres, sus propuestas son vestidos para toda ocasión siempre con un toque sexy y elegante; Daniel Alarcón diseñador de su firma “Hipstah” que es ropa urbana, juvenil y colorida y por último Alex Zepeda y firma también homónima llena de prendas con cortes y siluetas desiguales que hacen especial sus propuestas.

“Todo en nosotros es moda, hasta el pants que usamos mientras hacemos home office; todo define nuestro estilo, sin embargo, es momento que la moda retome el ‘Glam’, la parafernalia. Ya pasamos momentos difíciles, pérdidas, cambios, es hora de volver”, aseguró Daniel Alarcón, subdirector de Moda México y quien debutará como diseñador presentando su primera colección bajo su propia firma que lleva por nombre “Hipstah”.

La selección de los diseñadores se realiza cada año a través de un concurso en el que más de 50 diseñadores veracruzanos acuden a la convocatoria para ganarse un lugar dentro de esta pasarela. Se seleccionan solo cinco diseñadores pero con este regreso y la emoción por única ocasión habrá siete. La selección de los diseñadores se hace basada en calidad, concepto y paletas de colores. El comité de jueces siempre está abierto a propuestas innovadoras y propuestas que hagan vibrar a la región con sus prendas. Además, el cierre de este día de la moda lo realiza algún diseñador ya con renombre en la industria. En ediciones pasadas la firma de Galo Bertín, diseñador de ropa urbana para hombre y que de igual manera ha estado presente en la semana de la moda de Mercedes Benz Fashion Week México, fue el gran diseñador invitado a la pasarela.

Está ocasión el cierre correrá a cargo del diseñador Alán Zepeda, quien desde el 2011 tiene su firma bajo su mismo nombre. El diseñador poblano realiza alta costura vanguardista y debutó tras su participación en Elle México Diseña en 2010, reality show de diseñadores de moda que lo impulsó para llegar a más rincones y ahora sobresalir. En esta ocasión Zepeda será el invitado de honor de Moda México.

Las pasarelas de la semana de la moda a nivel mundial y nacional utilizan locaciones emblemáticas como lo es la Torre Eiffel de París, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Las ediciones anteriores de Moda México se han llevado a cabo en el Viaducto del Parque Juárez, en la Glorieta de los Xalapeños Ilustres y en la Glorieta Domínguez y Buis, por mencionar algunos lugares. Este 2021, la sede de Moda México será en una de las arterias principales del estado: el túnel del Viaducto de Xalapa, lugar dónde se han hecho grandes murales históricos que adornan el trayecto.

“Vamos a tirar la casa por la ventana, es una edición para todos los gustos, será muy importante el hecho de poder mostrar el arte de diseñadores veracruzanos. La pandemia nos dejó un poco colgados con esto, la moda que se exhibirá en este evento será de primer nivel, los desfiles, los modelos, la ropa”, comentó Daniel Alarcón, en entrevista para El Economista y a quién se le preguntó detalles sobre su primera colección ya en pasarela.

“Hipstah” es una marca urbana, visual, colorida, pensada para hombres inspirada en el arte pop. Es 100% mexicana y cuenta con prendas como son: playeras, camisas, sudaderas, ponchos, chamarras con corte bomber, tenis, calcetines y botas, que según el diseñador si a las mujeres les gusta, también pueden sumarse a usar algunas de sus prendas que son pensadas para los cuerpos latinos que les gusta vestir cómodos pero con mucha onda.

“Hago la ropa para mí, se me ocurren cosas y esta marca nace por una necesidad personal, quería ciertas cosas que no existían y dije si no se puede o no está yo lo voy a hacer, he tenido la suerte que a mucha gente le gusta la marca y por fin en orden este año presentaré como diseñador”, agregó Alarcón.

Al ser comunicólogo y no diseñador de modas de profesión, Alarcón tuvo que pensar en toda la labor que hacen los diseñadores y comenzó a involucrarse como diseñador de modas. Fue primordial documentarse e inmiscuirse más allá de la planeación de la festividad que es Moda México, la razón de ser de la ropa, cómo se compone, cómo se confecciona y se dio a la tarea de buscar y hacer todo desde cero porque sabe que entra a un mercado lleno de competencia con diseñadores de profesión.

Las telas que conforman su colección son de materiales repelentes, poliéster, algodones y telas reflectantes, telas fotoluminiscentes. Partiendo de sus raíces veracruzanas, Alarcón hizo esta colección pensando en ropa que se pueda usar en la región y en la ciudad sin ningún problema. “Hay elementos de mi niñez como los son los dulces que me inspiraron, hay prendas moradas, verde limón, moradas y prendas que brillan, ya había tenido colaboraciones pero por primera vez puse orden a mis ideas y es el momento perfecto para presentar mi colección”.

No veremos colecciones de “Hipstah” como normalmente las firmas de moda presentan, que son por temporadas, primavera-verano, otoño-invierno, Daniel Alarcón comentó que tiene pensado lanzar propuestas una vez al año que perduren en los clósets de todas aquellas personas que les guste traer cosas únicas y definidas aplicando el cuidado del Fast Fashion.

