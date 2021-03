El drama ambientado en el Hollywood de la década de 1930 "Mank", de Netflix, lideró este lunes las nominaciones al Oscar en 10 categorías, incluida la de mejor película.

Las otras nominadas a mejor película fueron el drama sobre la demencia "The Father, "Judas and the Black Messiah", el filme en coreano "Minari", "Nomadland", el relato de venganza del #MeToo "Promising Young Woman", "Sound of Metal" y "The Trial of the Chicago 7".

Netflix lideró las nominaciones de todos los estudios con 35, después de un año en el que la pandemia de coronavirus llevó a los estudios de cine a postergar decenas de nuevos lanzamientos o a estrenarlos en plataformas de streaming.

Los Oscar, los mayores honores en la industria del cine, serán entregados en una ceremonia el 25 de abril, que se celebrará tanto en el Dolby Theatre de Hollywood como, por primera vez, en el Union Station del centro de Los Ángeles, anunció este lunes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El formato del show aún no fue informado.

La cineasta Chloe Zhao, nacida en China, recibió una de las cinco nominaciones a mejor director por "Nomadland", la película de Searchlight Pictures sobre habitantes modernos de casas rodantes en Estados Unidos. La directora británica Emerald Fennel también fue nominada por "Promising Young Woman".

Solo una mujer, Kathryn Bigelow, ganó alguna vez el Oscar a mejor director.

Un récord de 76 nominaciones fueron para mujeres, dijo la Academia.

Las nominaciones a mejor actor protagónico incluyeron al fallecido Chadwick Boseman y a anteriores ganadores como Frances McDoromand y Viola Davis y a los británicos Carey Mulligan, Vanessa Kirby, Riz Ahmed y Anthony Hopkins.

La actriz surcoreana Yuh-Jung Youn, quien como actriz de reparto interpreta a una abuela en "Minari", se convirtió en la primera actriz coreana en ser nominada al Oscar.

Otros miembros del elenco del filme como Steven Yeun y el director Lee Isaac Chung también estuvieron nominados por la conmovedora historia de una familia inmigrante coreana que intenta ganarse la vida en Estados Unidos en la década de 1980.

Nunca en mis sueños pude pensar en que una actriz coreana sería nominada a un Oscar y ¡no puedo creer que sea yo!", dijo Youn en un comunicado.

Una omisión notable de las principales categorías del Oscar fue la del director Spike Lee por su drama de la guerra de Vietnam "Da 5 Bloods".

Sin embargo, las nominaciones mostraron diversidad ya que muchas de ellas fueron para historias que presentan actores que no son blancos o que cuentan historias de la cultura negra, entre ellas "One Night in Miami", que recibió tres nominaciones, y "Ma Rainey's Black Bottom".