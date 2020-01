“Todo comenzó cuando tenía 12 años”, en uno de los escenarios más importantes de Las Vegas, Luis Sánchez vio por primera vez el espectáculo de danza irlandesa Lord of the Dance cuya magnificencia lo inspiró a tomar las artes como su estandarte de vida, y ahora es un profesional de esta danza y parte del elenco de talla internacional que está de gira en México.

Lord of the Dance tendrá una gira en tierras aztecas, luego de más de una década de no tener temporada aquí. Los próximos 8 y 9 de febrero del 2019, el Auditorio Nacional será el anfitrión de la gira del show Dangerous Games, que agotó localidades en más de 20 países.

La gira dará inicio en la ciudad de México, continuando hacia Guadalajara, Querétaro y Puebla. Esta puesta en escena está dirigida por Michael Flatley, creador de la idea y conceptualización del espectáculo Lord of the Dance.

Empezó bailando tap

La pasión de Luis por la danza irlandesa hizo que se mudara a la edad de 18 años para poder sumergirse en la cuna de esta cultura. Y lo que empezó con un viaje de meses terminó con una carrera competitiva en Irlanda que duró ocho años bajo la dirección de Linda Ball en el Fleming Ball Irish Dance Academy, logrando excelentes lugares en competencias locales, regionales y mundiales.

“Después del viaje familiar a Las Vegas, regresé a Guadalajara para empezar a bailar tap, porque no había algo más parecido a la danza irlandesa”, relató en entrevista.

“Las características de la danza irlandesa son: ritmo, tiempo, sincronía y musicalidad. Son movimientos rápidos de pies y piernas en donde el torso se mantiene rígido”, explicó.

Lo más difícil que se le presentó, al estar estudiando en Irlanda fue encontrarse con una: “Cultura muy distinta. Irlanda tiene mucha similitud con México en que son muy católicos, pero no dejas de estar lejos de tu familia, y en la danza, que es tan complicada cuando tienes una lesión al estar lejos, la padeces tres veces más”, dijo.

Ahora, tras cumplir su sueño, el instructor y bailarín se siente contento de cerrar un ciclo, que concluye por donde empezó “es emocionante estar en escenarios tan grandes como el Auditorio Nacional o el Telmex y tengo mucho orgullo de representar a mi país. Es una forma de decirle al mundo y a los mexicanos que todo se puede hacer si uno se enfoca y es persistente; yo jamás hubiera imaginado terminar en este show y estar haciendo giras en México es algo que no había pensado que iba a suceder”, expresó.

“México está ahí, a lado de los mejores bailarines del mundo, es importante decir que la danza irlandesa es difícil. Soy el único latinoamericano en el elenco y la gran mayoría son irlandeses o ingleses, quienes empiezan en esta danza desde los 4 o 5 años; sólo hay una europea en este show, la violinista que es italiana”, comentó.

“Desde hace tres años regresé a México y monté una academia en Guadalajara y ahí es donde me dedico a promover la danza y la cultura irlandesa, entonces mi plan a mediano y largo plazo es estar ahí, pero cualquier temporada corta que encuentre la podré hacer, como es esta de Lord of Dance”.

El mexicano destacó la magnitud de este show que involucra a 40 bailarines, además de cantantes y acróbatas.

“Es una mezcla de música de luces y una pantalla multimedia que va a crear una atmósfera que transportará al público a un lugar increíble y terminaremos con una explosión de danza y música en nuestro último número. Son más de 20 piezas que se van a presentar, todas contando una historia que tienen relación con un acróbata; es un espectáculo muy completo para toda la familia, a mí me gustaría mucho que lleven a los niños, porque el arte tiene muchas cualidades y beneficios y si los empezamos a inculcar a temprana edad vamos a ver cada vez resultados más positivos”, concluyó.

Luis es el único mexicano que cuenta con una maestría en Irish Traditional Dance Performance.

[email protected]