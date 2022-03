Estamos a nada de saber qué cintas, cineastas, actrices y actores se van a levantar con uno de los premios fetiche de la cinematografía mundial, el Oscar, entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), para reconocer a lo mejor de la cinematografía producida a lo largo del año, sobre todo desde esta meca del cine occidental.

Las cintas favoritas comienzan a perfilarse según la cantidad de nominaciones que reciben con anticipación. Ese año, por ejemplo, siempre considerando las variables imprevistas, se perfila una lucha entre las producciones de plataformas como Netflix y Apple TV.

La producción “El poder del perro” (The power of the dog), una cita de la realizadora neozelandesa Jane Campion que se disfraza de western para ofrecer una revisión de las masculinidades, el yugo social de los roles de género y sus afectaciones en la salud mental con las tensiones de la vida diaria, con un desenlace cuyo premio a la paciencia del espectador son más preguntas que respuestas, resultó la máxima nominada de la temporada, con 12 nominaciones, entre las que destaca Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor, para Benedict Cumberbatch, y Mejor Actriz de Reparto, para Kirsten Dunst.

Pisándole los talones se encuentra “Duna” (Dune), del realizador canadiense Denis Villeneuve, cinta que recibió 10 nominaciones y que es precedida por una larga historia de intentos de adaptación de la novela escrita por Frank Herbert en 1965.

Antes de que Villeneuve llevara este proyecto a buen puerto, en los años 70 pasó por las manos de Alejandro Jodorowsky, quien proyectó un ambicioso plan que involucraba a Orson Welles, Salvador Dalí, Mick Jagger, H.R. Giger y Pink Floyd, tan ambicioso que no pudo consolidarse. Pero en la década siguiente, después de pasar por las manos de diversos directores, finalmente fue llevada a la gran pantalla por otro joven brillante, David Lynch, quien en ese entonces ya había presentado “Erasehead” y “El hombre elefante”. Esta primera versión de “Duna”, por cierto, se filmó en los Estudios Churubusco, en la Ciudad de México, aunque finalmente fue un fracaso en taquilla y recuperó poco más de 30 millones de dólares de los 40 millones que costó, aunque ahora mismo es considerada una joya de culto del género.

Otra de las grandes favoritas, una que ha cobrado fuerza, es “CODA”, un drama de la directora estadounidense Sian Heder que cuenta el dilema de Ruby, una hija adolescente de padres sordos cuya vida comienza a despertar, junto con sus inquietudes por seguir el camino de la música y todas las contrariedades que eso significa al ser parte de una familia que no percibe la música de la misma manera. En esta cinta participa el actor mexicano Eugenio Derbez, quien encarna a Bernardo Villalobos, el profesor de música de la talentosa Ruby. Aunque la cinta solamente tiene tres nominaciones, en los últimos días se ha perfilado como favorita para robarse la estatuilla de Mejor Película, a decir de un sector de la crítica.

No se puede descartar el resto de películas que aspiran a ponerse en los reflectores de la noche de los Oscar: “Belfast”, del británico Kenneth Branagh; “No miren arriba”, del estadounidense Adam McKay; la también tan sonada cinta japonesa “Drive My Car”, de Ryusuke Hamaguchi, basada en un cuento de Haruki Murakami; “Rey Richard: Una familia ganadora”, de Reinaldo Marcus Green; “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson; “Amor sin barreras” (West Side Story), del viejo conocido Steven Spielberg, y finalmente, un filme de otro icono del cine mundial y orgullosamente mexicano, “El callejón de las almas perdidas”, de Guillermo del Toro.

¿La senda del triunfo?

Suele decirse que los premios que anteceden a la gran noche de Hollywood podrían dar indicios de hacia dónde se decantará la balanza. Aunque las sorpresas no se han hecho esperar a la hora de revelar a la gran cinta ganadora de la gala. Echemos un vistazo a cómo han venido recogiendo los premios las cintas más sonadas.

En los Globos de Oro, entregados en enero pasado, “El poder del perro” se llevó el premio a Mejor Película Drama, mientras que “West Side Story” hizo lo propio como Mejor Película Comedia o Musical, aunque fue Jane Campion, directora de la primera, quien se llevó el reconocimiento a Mejor Dirección.

La edición 75 de los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA) también entregó los premios a Mejor Película y Mejor Dirección a “El poder del perro”, aunque le dio cinco premios a “Duna”, sobre todo en categorías técnicas, entre ellos, Mejor Sonido, Mejor Efectos Especiales y Mejor Diseño de Producción.

La ceremonia de la edición 74 de los Premios del Sindicato de Directores de América también vio coronarse a “El poder del perro” en la categoría principal, mientras que la entrega de los Premios del Sindicato de Escritores de América le entregó el galardón de Mejor Guion Original a “No miren arriba”.

No obstante, la edición 33 de los Premios del Sindicato de Productores de América, que se llevó a cabo el pasado 19 de marzo, entregó el premio a Mejor Película a “CODA”.

¿Habrá sorpresas esta noche? Ya lo sabremos. Dejamos la lista de nominados para que hagas tu quiniela.

Mejor película

“Belfast”

“CODA”

“No miren arriba”

“Drive My Car”

“Dune”

“Rey Richard: Una familia ganadora”

“Licorice Pizza”

“El poder del perro”

“West Side Story”

“El callejón de las almas perdidas”

Mejor dirección

Kenneth Branagh por “Belfast”

Ryûsuke Hamaguchi por “Drive My Car”

Paul Thomas Anderson por “Licorice Pizza”

Jane Campion por “El poder del perro”

Steven Spielberg por “West Side Story”

Mejor actriz protagonista

Jessica Chastain por “Los ojos de Tammy Faye”

Olivia Colman por “La Niña Perdida”

Penélope Cruz por “Madres paralelas”

Nicole Kidman por “Being the Ricardos”

Kristen Stewart por “Spencer”

Mejor actor protagonista

Javier Bardem por “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch por “El poder del perro”

Andrew Garfield por “Tick, Tick, Boom”

Will Smith por “Rey Richard: Una familia ganadora”

Denzel Washington por “La tragedia de Macbeth”

Mejor actriz de reparto

Jesse Buckley por “La Niña Perdida”

Ariana DeBose por “West Side Story”

Kirsten Dunst por “El poder del perro”

Judi Dench por “Belfast”

Aunjanue Ellis por “Rey Richard: Una familia ganadora”

Mejor actor de reparto

Ciaran Hinds por “Belfast”

Troy Kotsur “CODA”

Jesse Plemons por “El poder del perro”

Kodi Smit-McPhee por “El poder del perro”

J.K. Simmons por “Being the Ricardos”

Mejor película internacional

“Drive my car” (Japón)

“Flee” (Dinamarca)

“Fue la mano de Dios” (Italia)

“Lunana: A Yak in the Classroom” (Bután)

“La peor persona del mundo” (Noruega)

Mejor guion original

Kenneth Branagh por “Belfast”

Adam McKay y David Sirota por “No miren arriba”

Zach Baylin por “Rey Richard: Una familia ganadora”

Paul Thomas Anderson por “Licorice Pizza”

Joachim Trier y Eskil Vogt por “La peor persona del mundo”

Mejor guion adaptado

Jane Campion por “El poder del perro”

Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth por “Dune”

Sian Heder por “CODA”

Maggie Gyllenhaal por “La Niña Perdida”

Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe por “Drive My Car”

Mejor banda sonora

“Madres paralelas” (compuesta por Alberto Iglesias)

“No miren arriba”

“Dune”

“Encanto”

“El poder del perro”

Mejor canción original

Be Alive de “Rey Richard: Una familia ganadora”

Dos oruguitas de “Encanto”

No Time to Die de “Sin tiempo para morir”

Down to Joy de “Belfast”

Somehow You Do de “4 días”

Mejor película de animación

“Los Mitchells contra las máquinas”

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“Raya y el último dragón”

Mejor documental

“Ascension”

“Attica”

“Flee”

“Summer of Soul (...or, when the revolution not be televised)”

“Writing With Fire”

Mejor montaje

“No miren arriba”

“Dune”

“Rey Richard: Una familia ganadora”

“El poder del perro”

“Tick, Tick … Boom!”

Mejor fotografía

“Dune”

“El callejón de las almas perdidas”

“El poder del perro”

“La tragedia de Macbeth”

“West Side Story”

Mejores efectos visuales

“Dune”

“Free Guy”

“Sin tiempo para morir”

“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”

“Spider-Man: No Way Home”

Mejor diseño de vestuario

“Cruella”

“Cyrano”

“Dune”

“El callejón de las almas perdidas”

“West Side Story”

Mejor cortometraje animado

“The Windshield Wiper”

“Bestia”

“Affairs of the Art”

“Boxballet”

“Peti Roja”

Mejor cortometraje documental

“Audible”

“Lead Me Home”

“The Queen of Basketball”

“Three Songs for Benazir”

“When We Were Bullies”

Mejor cortometraje de ficción

“Ala Kachuu - Take and Run”

“The Dress”

“The Long Goodbye”

“On my mind”

“Please hold”

Mejor sonido

“Belfast”

“Dune”

“Sin tiempo para morir”

“El poder del perro”

“West Side Story”

Mejor maquillaje y peluquería