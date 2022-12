La secuela de "Avatar" atrae menos espectadores de los esperados

"Avatar: The Way of Water", la cara y largamente retrasada secuela de la película más taquillera de todos los tiempos, se estrenó con una recaudación estimada de 134 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, menos de lo que se preveía.

Los pronósticos de los analistas antes del fin de semana apuntaban a un estreno con al menos 140 millones de dólares para el regreso del director James Cameron a la historia de los Na"vi azules en la luna llamada Pandora.

En los mercados extranjeros, "The Way of Water" sumó 301 millones de dólares para un total mundial de unos 435 millones de dólares hasta el domingo, según la distribuidora Walt Disney Co.

Los estudios se reparten la venta de entradas con los cines, y Cameron ha dicho que la película necesitará obtener 2,000 millones de dólares durante su exhibición sólo para no tener pérdidas.

"The Way of Water" se estrenó 13 años después de que la primera entrega cautivó al público con su pionera tecnología 3D.

"Avatar" sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, con 2,900 millones de dólares de recaudación mundial.