Además de hacer programas desde Estados Unidos que se transmitan en el Canal 22 Internacional, Armando Casas, director del medio estatal, anunció este lunes en compañía de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que la frecuencia 22.2 de la televisión pública cultural que ahora dirige estará enfocada al cine.

“El Canal 22.2, que es uno de los tres canales que tiene el 22, es un canal que podemos construir totalmente porque hasta ahora funciona como un canal espejo, pasa prácticamente la misma programación, es correcto hacerlo porque la gente puede encontrar los programas que quiere ver en otro horario; pero estamos perdiendo ahí un nicho de oportunidad, es un canal, en este contexto de los medios públicos al cual debemos dar identidad”, dijo en su primera conferencia de prensa como titular del canal.

El cineasta y antes director de TV UNAM aprovechó también para mencionar el Sistema Público de Radiodifusión que se encuentra en proceso de ser aprobado por el Senado de la República, cuyo titular, Jenaro Villamil, también fue anunciado por el presidente López Obrador en una de sus conferencias matutinas.

“Creemos que esta coordinación de los medios públicos va a permitir identidad muy clara en los distintos canales públicos, es el caso del 22.2 debemos darle un nombre y que sea temático, el plan es que ese canal sea sobre cine, no sólo que pase películas, sino que vea el cine desde todas sus aristas, obviamente soy cineasta conozco el tema, pero no lo hago por eso, me consta en toda mi trayectoria que el cine es una fuente importantísima de educación”, abundó.

Coordinación entre cultura y Educación

Mientras que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dilucidó tener reuniones con su homólogo de Educación Esteban Moctezuma para la implementación del Sistema Público de Radiodifusión. “El Presidente ha instruido una mesa de coordinación con el secretario de Educación y su servidora para poder dar una coherencia a todo este Sistema, es una coordinación real por primera vez”, dijo Frausto.

Agregó que Andrés Manuel López Obrador hizo este anuncio sobre articular los medios públicos “en reconocimiento de un sistema que ha estado en una falta de coordinación y articulación” y que dentro de la secretaría se tienen “sectorizados a dos medios que tienen gran historia, que tienen gran penetración en la sociedad y muy buena audiencia, que es el caso de Radio Educación y desde luego el Canal 22” expresó, dos canales que se añadirán al sistema de medios públicos que se avecina.

