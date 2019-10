La navaja-crucifijo de la película Viridiana, filmada por Luis Buñuel en 1961, la Palma de Oro que recibió en el Festival de Cannes por el citado filme, uno de sus bastones-dagas y su emblemática boina; fotografías inéditas del acervo Juan Luis Buñuel (su hijo), textos escritos por el director español emigrado a México, afiches originales de las cintas que filmó en nuestro país, fragmentos de cintas restauradas, reproducciones de los vestuarios de algunos filmes, guiones con anotaciones al pie o en el borde de la página, correspondencia prácticamente inédita y hasta testimonios documentales de la aristocracia que orbitaba la figura de uno de los realizadores tanto fundamentales como poco ortodoxos del séptimo arte mexicano, con textos de intelectuales y críticos como Carlos Fuentes y Emilio García Riera.

El listado forma parte de los más de 300 elementos que integran la muestra Buñuel en México y que a lo largo de 10 módulos cronológicos dan cuenta, sobre todo, de la estancia y del trabajo del cineasta en el país y que, a partir de este miércoles 31 de octubre, abrirá sus puertas para todo el público en La Galería de la Cineteca Nacional, donde permanecerá hasta el próximo 19 de abril del 2020.

El anuncio se dio este lunes, a cargo de Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional; Nelson Carro, director de Difusión y Programación, Guillermo Vaidovits, coordinador de Extensión Académica y de Exposiciones, ambos de la misma institución, así como Oscar Arce, director del Luis Buñuel Film Institute, en Los Ángeles.

Toda la filmografía mexicana

A la par de la exposición, la Cineteca Nacional ofrecerá un programa de actividades complementarias, como el ciclo de proyección de las 21 cintas dirigidas por Buñuel en México, desde Gran casino, de 1947, hasta Simón del desierto, en 1964, y una más, Usted no puede, yo sí (1950), de Julián Soler, en la que participó únicamente como guionista.

“Será una gran oportunidad de ver todo el Buñuel mexicano. Hace mucho tiempo que la Cineteca no pasa un ciclo tan amplio de Buñuel, si no me equivoco, desde 1980”, explicó Nelson Carro.

Por su parte, Guillermo Vaidovits compartió que se buscó que la muestra fuera narrada por la propia voz del cineasta, quien, señaló, fue un hombre muy entrevistado.

“Hemos tomado la voz de Buñuel reflexionando sobre cada una de las películas y él, con toda honestidad, hablaba de las películas que le gustaron y consideraba como sus grandes logros; y también hablaba de sus películas, digamos, más desafortunadas, del periodo mexicano”, compartió.

La mayor parte de esas copias a exhibirse provienen del acervo de la Cineteca Nacional. En el caso de Simón del desierto, es una copia de la Filmoteca de la UNAM. Además, se proyectarán filmes provenientes de la Fundación Televisa, entre otras instituciones. También se exhibirá la copia de Los olvidados restaurada en Boloña, Italia, y financiada por el director estadounidense Martin Scorsese, quien se ha declarado gran admirador de su obra.

Ciclo de conferencias

Paralelamente a la exposición y exhibición de películas, se ofrecerá un ciclo mensual de seis conferencias en las que participarán especialistas y conocedores de la obra de Buñuel, que abordarán temas como la figura del surrealista, el lenguaje onírico de su cinematografía desde la perspectiva psicoanalítica, la visión estética de su lente o el lado literario del cineasta.

“Es un error muy común pensar que hay cine viejo. Con el cine pasa como con los libros: no hay libros viejos, solamente hay libros que uno leyó y que le gustan o no le gustan. Ahora, con la posibilidad de las nuevas copias, de la digitalización, un joven puede ver una película de hace 50 o 60 años y sentirla actual, como puede leer Don Quijote y no sentirlo viejo. Creo que con Buñuel pasa lo mismo”, expuso Nelson Carro al ser consultado sobre lo que el cine de Buñuel tiene para ofrecer a las nuevas generaciones de cinéfilos.

Buñuel en México abrirá de martes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche, con un costo de 65 pesos para el público general. Para conocer los detalles de la muestra, así como de los ciclos de proyecciones y conferencias, consultar la página cinetecanacional.net.

[email protected]