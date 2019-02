El gobierno actual propuso 40 productos para la canasta básica; el atún y la sardina siguen encabezando esta lista por sus propiedades y bajos costos, en realidad son dos aliados de la alimentación, pero ¿qué tanto se aprovechan?, ¿corren algún riesgo de extinción por promover su consumo?, ¿cuál es el panorama para estos productos?, para hablar de ello, platicamos con Antonio de la Llata y Antonio Guerra, productores de sardina y atún.

Estos productos son parte de la llamada Economía Azul y la pesca sustentable es una parte fundamental para potenciarla, coinciden ambos productores, para garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos, proveer de empleos a quienes viven del mar y conservar los recursos para las siguientes generaciones, la clave está en las regulaciones.

De la Llata, es director de Grupo Guaymex, él explica que la industria de la sardina está actualmente muy enfocada en México, “prácticamente el 95% se vende en el país, pero esperamos que con esta noticia se llegue al 100% de consumo nacional”.

Dijo que hasta el momento, para abastecer el mercado no se tiene que buscar a un externo y si se diera el caso de que el consumo se elevara por encima de lo que podemos producir, entonces sí tendríamos que pensar en importar de otras partes.

Esto debido a que el tema de sustentabilidad se basa en algo muy concreto, hay una cantidad que se puede sacar y no mas. “Esto está bien definido para la industria, si el mercado es chico o grande, nosotros no podemos sacar mas que cierta cantidad de sardinas del mar”.

Explicó que en la pesca de sardina, aunque como en toda actividad existe un riesgo e incluso hay pesquerías no certificadas, la mayor parte del mercado se encuentra regulada. “Siempre vamos cumpliendo las reglas mexicanas y ahora tenemos un ingrediente más, en el caso de Sonora y Sinaloa ( que equivale al 80% de la producción nacional), se tiene una certificación de sustentabilidad la Marine Stewardship Council (MSC), que establece los estándares para la pesca sostenible y trazabilidad de los productos pesqueros sostenibles con certificación y mantiene a su vez, en colaboración con ASC, un estándar para el cultivo y recolección de las algas marinas.

“Ellos nos evalúan y verifican constantemente para hacer las cosas bien. Incluso con las certificaciones, hemos tenido que cambiar algunas practicas para lograr este equilibrio. La columna vertebral para las buenas prácticas es la certificación”, asegura de la Llata.

La sardina es un alimento con un importante aporte de vitamina B12, vitamina D, selenio, vitamina B6, sodio, yodo, vitamina B3, ácidos grasos poliinsaturados, fósforo, colesterol, proteínas, vitamina B2, agua y vitamina E. El beneficio más claro de que esté en canasta básica, explica el representante sardinero, es que en toda la cadena de distribución donde el gobierno tiene control (Liconsa y Diconsa, ahora Segalmex, tiendas del ISSSTE, etc.) forzosamente se tendrá que tener estos alimentos, cuando no está en este régimen, su distribución al público es más discrecional. Aclaró que hasta ahora esto no incluye un subsidio extra para la industria y no necesariamente habrá mejores precios, pues los costos siguen siendo los mismos, aun así se trata de una proteína económica y con mucho potencial.

El caso del Atún

Antonio Guerra, director general de Grupomar, explicó que en México se consumen alrededor de 9 latas per cápita al año, “eso es muy bajo de acuerdo al potencial que se tiene”, pero la gran área de oportunidad pensando en esta visión de tratar de alimentar mejor al mexicano, será elevar ese consumo promedio anualizado.

Confirmó que los productores tienen la capacidad para enfrentar este reto, pues además, México ya es un mercado grande, maduro y la distribución está muy bien hecha, “como mercado es muy dinámico”.

Sin embargo asegura que desde hace unos años para acá, ha habido una campaña en contra de la pesca de atún, “todo esto por la desinformación, se presentan barcos de arrastre jalando todo del fondo del mar y asociándolo con el atún, pero el atún mexicano, puedo decir, se pesca de manera sustentable”

Relató que el atún se pesca en altamar, lejos del fondo del mar, “la fauna de acompañamiento es mínima y hay protocolos para salvaguardar la vida de los delfines, rayas, tiburones, tortugas, entre otras especies”.

“Esa desinformación nos preocupa mucho”. El atún mexicano también está certificado con MSC. “Solamente 12% de las pesquerías a nivel mundial, tienen esa certificación , la cual está basada en ciencia y con protocolos abiertos para decidir si lo que se hace es correcto o no”.

Concluyó diciendo, “tenemos gran interés de que haya atún hoy, mañana y siempre, es nuestra materia prima y seríamos irresponsables si no protegemos el medio ambiente”.

El atún es el pescado que posee más contenido en proteínas de alto valor biológico (23 gramos por 100 gramos), superior incluso a las carnes rojas. Su carne posee un 12% de grasa, lo que lo convierte en un pescado graso, pero se trata de una grasa rica en omega-3, que ayuda a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre y a hacer la sangre más fluida, lo que disminuye el riesgo de aterosclerosis y trombosis.

