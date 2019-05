El artista-viajero Jan Hendrix ha echado una mirada a su pasado y ha permitido que, por primera vez, otros echen un vistazo a su gabinete de trabajo, en lo que él mismo califica como el acto irreversible de “soltar la receta”.

Así lo dijo el artista durante la presentación de la muestra Jan Hendrix. Tierra firme, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), de manera previa a su apertura del pasado sábado. Permaneció sonriente durante el recorrido por esta retrospectiva de más de cuatro décadas de trabajo en México.

Curada por Cuauhtémoc Medina y Maco Sánchez Blanco, para esta muestra se reunieron trabajos emblemáticos pero también poco conocidos y hasta inéditos del creador nacido en Maasbree, Países Bajos, en 1949, pero avecinado en México desde 1975.

En ella se ofrece una lectura no estrictamente cronológica de la trayectoria creativa de Hendrix, que se extiende en el pasado hasta la segunda mitad de los años 70, pero lo mismo contempla obras de reciente creación.

Representaciones predominantes de la naturaleza apoderándose de todo tipo de materiales y técnicas; dibujo, serigrafía, litografía, fotografía, collage, aguatinta, acuarela, pigmento sobre papel arroz; el trabajo en papel cortado, la intervención arquitectónica o en libros y varias hibridaciones entre éstas son parte esencial del trabajo expuesto, así como en la fabricación de sus paisajes estéticos en tapices en técnica jacquard, una de las últimas inquietudes del artista.

La muestra, a decir del cocurador, “es una lectura de la lógica interna de Jan Hendrix a lo largo de estas varias décadas. Hay un recorrido que va avanzando sobre las preguntas de cómo Hendrix ha empujado los límites del arte gráfico”.

Lo mismo que la forma de las semillas y las hojas que cada vez son parte más importante de su lenguaje artístico en su búsqueda por vincular el arte con la ciencia.

Gabinete hendrix será patrimonio universitario

Uno de los logros para esta exposición, destacó Jan Hendrix, fue del esfuerzo para reunir cientos de materiales de estudio, de apunte y de boceto con los que el artista anticipaba y proyectaba sus obras definitivas. Este acervo reúne 5,200 objetos creados por Hendrix a lo largo de más de cuatro décadas.

Se decidió integrarlo a la exposición y organizarlo dentro de un gabinete expuesto al final del recorrido y organizado por la curadora de Colecciones del MUAC, Pilar García. En ese contexto, Hendrix, notoriamente emocionado, aprovechó para anunciar la donación de este acervo de estudios, apuntes y bocetos, para que forme parte del acervo universitario.

“Este gabinete es de alguna manera la suma de la exposición misma. Ahí están depositados todos estos elementos de prueba para llegar a la obra que está expuesta; una suma de ideas e intentos de obra que quedaron ahí juntos. Y nos pareció que ese es el lugar casi central de la exposición, por lo mismo, en colectivo decidimos que esto debería quedar en la UNAM, en el museo”, expresó.

Hay muchos proyectos ahí expuestos, desde Polaroid de los años 70 y 80, ensayos para fachadas de una universidad en Qatar que se concretó alrededor del año 2006; un boceto para intervenir el patio de un convento del siglo XIII en Suiza, o los dibujos de algas que fueron el preámbulo de una pieza de gran formato que da la bienvenida a la exposición, entre muchos más.

Ahí mismo se destacó que la muestra fue posible por la colaboración del Bonnefanten Museum, en Maastricht, y el Museo Espacio de Aguascalientes, lugares en los que esta exposición hará itinerancia durante lo que resta de este año y parte del próximo. La del recinto holandés también será la primera revisión retrospectiva que se haga sobre su trabajo en su país de origen.

De las tantas piezas a destacar en la muestra, en esa última sala de exposición se instaló la primera intervención arquitectónica que Jan Hendrix hizo: el techo original que la Fundación Cultural Televisa le comisionó durante los años 80 para el desaparecido Centro Cultural Arte Contemporáneo. Estaba bajo resguardo de ésta y no había sido montado desde la desaparición del mencionado centro cultural, a principios de los años 90.

La ciencia y lo colectivo

En conversación, en ese mismo contexto, Hendrix destacó el trabajo analítico pero emocional de la muestra, en particular, del gabinete. “Aquí se creó una intimidad que me costó, porque soltar toda esta información también es soltar la receta de la mayonesa que hago todos los días, es como revelar los secretos”, confesó, aunque de inmediato se repuso: “pero no importa, creo que llega un momento, hoy en día, en el que uno puede soltar la receta a todo el mundo”.

Cuestionado por El Economista sobre el valor de mostrar este trabajo que hay detrás de su obra definitiva y el posible temor a quedarse con ningún secreto, Hendrix respondió: “lo que pasa es que cada vez me da más placer investigar. Por eso es importante el gabinete, en el sentido de que cada vez me pongo más contento con la maqueta”.

Volvió a defender la idea de que la ciencia y el arte deben estar ligadas, como, explicó, se dio hasta el siglo XIX y que, a partir del siglo XX, se fue bifurcando hasta, prácticamente, no haber relación entre una y otra; sin embargo, reviró, “con la necesidad de las crisis que vivimos a nivel naturaleza, creo que sí hay cada vez más artistas jóvenes que están buscando esta relación y empiezan a estudiar la ecología como si fuera parte de su biblia”.

Por último, reflexionó que no hay duda de que el artista controlador de todo el proceso artístico se está diluyendo. Explicó que hoy en día “se tendría replantear el mito de que nosotros mismos (los artistas) estábamos fomentando que todo lo hacemos solos. Hay una conciencia de colectividad en unos talleres más que otros. Tengo también que decir que, viniendo desde una tradición gráfica, uno trabaja en colectivo desde que comienza a imprimir. Una imprenta es un colectivo y el artista queda como en una especie de director de orquesta, con cierta democracia en sus filas”.

