MONTERREY, Nuevo León. La transformación del modelo educativo en una institución va de la mano de la transformación del talento y el trabajo de la facultad y ese trabajo debe ir acompañado del apoyo, así lo consideró Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado Tecnológico de Monterrey, durante el Octavo Congreso Internacional de Innovación Educativa, CIIE 2021, organizado por Tecnológico de Monterrey y el Institute for the Future of Education.

Mencionó que hoy más que nunca, se requiere la formación de personas que estén preparadas para resolver los grandes retos que el mundo presenta de una manera ética y comprometida con el bienestar del ser humano, por ello, la innovación en la educación es fundamental para conseguirlo.

Durante la conferencia: “Implementando Tec21: del sueño a la disrupción”, Juan Pablo Murra explicó modelo en la escala de Tec21, permite la formación de competencias sólidas e integrales que te ayudarán a resolver creativa y estratégicamente los retos del presente y el futuro. “Es un modelo que ya lleva ocho años en su construcción".

Dijo, que el modelo incluye el ADN de la innovación: apalancar valores y cultura histórica alrededor de la innovación educativa del tecnológico de Monterrey, establecer espacios y recursos para realizar proyectos de innovación educativa, que incluye acompañamiento y soporte para los que innovan, además de celebrar y promover la innovación educativa.

Transformación

Juan Pablo Murra dijo que la implementación de Tec21 se tuvieron que cambiar estructuras organizacionales, lo que implicó organización y cambios en los procesos. “Se crearon equipos dedicados a la transformación, se modificaron el modelo de gestión y las estructuras organizacionales en áreas académicas, se estructuró un modelo de acompañamiento de mentores, directores de entrada, directores de programa y director nacional de programa. Además de poner una mayor atención en implicaciones regulatorias, de normatividad y con acreditadoras, que fue un proceso que generó ajustes administrativos, de gestión y de talento del resto de la institución”.

El rector de Profesional y Posgrado Tecnológico de Monterrey dijo que un cambio fundamental en el 2021 fue el tema de acompañamiento a los estudiantes, “por ello hemos creado un modelo de acompañamiento de 350 directores de entrada y programa, 346 profesores asesores académicos, 115 comunidades estudiantiles lideradas por mentores que ayudan en temas de bienestar, orientación, guías, generar el sentido de pertenencia y de 1,703 peer mentors (de alumnos mentores de alumnos”. Ahora en el modelo educativo Tec21 cuenta con más de 35,000 estudiantes en 25 campus a través de 44 programas.

El modelo educativo Tec21 ha causado interés incluso el Banco Mundial, a través del IFC elaboró el caso de estudio, “Rompiendo paradigmas para desarrollar líderes para el Siglo 21” para demostrar que el rediseñar el modelo educativo permite seguir siendo relevante, y advierte que de no cambiar el suyo, otras universidades podrían ser obsoletas ante el modelo industrial predominante.

Murra consideró que un aspecto relevante fue la creación del Fondo Novus donde se asignan recursos para innovaciones educativas a través de promover el trabajo colaborativo, y la participación intercampus o en proyectos multidisciplinarios y desarrollo de temas como: aprendizaje para toda la vida, educación socioemocional, transformación digital y la evaluación y gestión del aprendizaje o formación.

El CIIE 2021 tiene como tema principal “Innovación para la nueva era de la educación”, el objetivo es demostrar cómo el avance tecnológico abre una gran oportunidad para transformar la educación y hacerla más accesible. Sin embargo, ante eventos como la pandemia, emergen de manera urgente temas como el acceso igualitario, la brecha digital, la calidad y la digitalización de contenidos, nuevas estrategias de enseñanza, evaluación de los resultados de aprendizaje, el rol y la formación docente, entre otros.

