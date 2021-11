El octavo Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) del Tecnológico de Monterrey aborda las siguientes temáticas: Tendencias Educativas, Tecnologías para la Educación, Gestión de la Innovación Educativa, Innovación Académica de la Salud, Formación a lo largo de la vida y Emprendimiento EdTech.

Según el sitio web https://ciie.itesm.mx/ el CIIE se consolida como uno de los eventos más importantes en innovación educativa en el mundo de habla hispana.

Entre los ponentes magistrales destacan: Paul LeBlanc (Presidente Southern New Hampshire University), Juan Pablo Murra (Rector de Profesional y Posgrado del Tecnológico de Monterrey), Jeffrey J. Selingo (Autor de Bestsellers de New York Times), George Siemens (Profesor y Director Ejecutivo Learning Innovation and Networked, Knowledge Research Lab, The University of Texas at Arlington), Alexander Leicht (Jefe de la Sección de Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO), entre otros.

En el congreso participan profesores, investigadores, directivos, emprendedores, consultores y miembros de empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobierno. A la fecha cuenta con la participación de más de 22,000 participantes presenciales de más de 20 países y más de 400,000 participantes en línea.

