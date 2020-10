El Premio Nobel de Medicina 2020 fue otorgado a Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice por sus descubrimientos fundamentales que llevaron a la identificación de un nuevo virus, el de la hepatitis C.

Este es un logro histórico en la batalla en curso contra las enfermedades virales, su descubrimiento también permitió el rápido desarrollo de medicamentos antivirales dirigidos y por primera vez en la historia la enfermedad ahora se puede curar, lo que aumenta las esperanzas de erradicar el virus de la población mundial.

Como lo explica la Academia Mexicana de Ciencias, a finales de los años 70 ya se conocían los virus de la hepatitis A y B, pero había personas que recibían transfusiones sanguíneas y desarrollaban la enfermedad pero sin la presencia de alguno de los dos virus conocidos. Ahí es donde entra el equipo de Harvey Alter, quien logró identificar la enfermedad, nombrándola “no A y no B”, por su parte Michael Houghton y su equipo lograron aislar la secuencia del virus y lo nombraron Virus de la Hepatitis C (VHC), por último, Charles M. Rice y sus colaboradores probaron que el virus es el patógeno causante de la hepatitis por transfusión sanguínea que hasta ese momento no tenía una explicación.

Estos aportes permitieron que ahora existan análisis de sangre altamente sensibles para el virus que han eliminado la hepatitis por transfusión en muchas partes del mundo y que podría lograr la eliminación en un futuro de esta enfermedad.

El premio es parteaguas en muchos sentidos, incluyendo eliminar el estigma

“¡Es increíble que se haya dado el premio en esta área, nos pone muy contentos!”, dijo a El Economista la doctora Laura Ladrón de Guevara, especialista en gastroenterología y miembro del Nash Education Program (NEP), enfocado en la atención del hígado.

La especialista asegura que el descubrimiento ha sido un parteaguas en muchos sentidos, uno de los más importantes es sobre la estigmatización de la enfermedad, pues por mucho tiempo las enfermedades hepáticas eran relacionadas con el alcohol, pero esta no es la única causa, “esto es algo muy importante porque nos hemos quedado cortos en la detección de otros pacientes”, por un lado porque es una enfermedad silenciosa y por otro, porque precisamente los pacientes no dicen nada por temor a ser calificados como alcohólicos y ser discriminados.

Por ello explica que en años recientes la consigna ha sido encontrar a los millones de pacientes faltantes, “porque aunque ya se tiene un tratamiento, no tenemos a todos los enfermos”, por ello este premio es muy importante, pues reconoce que la enfermedad tiene forma de curarse y que hay diversos factores.

Ladrón de Guevara recordó con entusiasmo como apenas hace tres años, justo antes de que hubiera medicamentos antivirales en México, le decía a un paciente: “Por el momento el tratamiento que te podemos ofrecer no es suficientemente bueno, pero pronto lo va a haber, espera un tiempo. Hace unos días regresó y para mi fue una alegría verlo y decirle que sí se puede tratar, con una sola tableta al día por tres meses. En aquel tiempo yo le podía garantizar el 50% de respuesta en un tratamiento de un año y con muchos efectos adversos; hoy la historia es totalmente diferente”.

La información generada por estos tres investigadores y sus equipos nos han permitido ganarle a la enfermedad, dijo la especialista, pero no solo eso porque un virus que causa daño hepático, causa daño en otros sistemas, por ejemplo, se asocia al cancer de hígado, linfoma, crioglobulinemia, entre otras. La meta de la Organización Mundial de la Salud es la erradicación y gracias a la ciencia e investigación que hay detrás de esta enfermedad posiblemente sí se logre.

