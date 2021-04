The Worldwide Asset eXchange? (WAX), red de Tokens No Fungibles (Not Fungible Token o NFT) de entretenimiento dio a conocer que Funko, una de las compañías más grandes que ofrece productos de consumo sobre la cultura pop, busca ampliar su plataforma para incluir activos digitales en Blockchain.

Funko(que cotiza en Wall Street con el ticker FNKO) planea lanzar sus ofertas iniciales de NFT coleccionables con la plataforma blockchain de WAX, que garantiza la autenticidad verificable de todas las compras de NFT. Con la tecnología de WAX, denominada vIRLTM, Funko facilitará la compra y la negociación de objetos físicos de colección como artículos digitales con un valor agregado.

Con un precio inicial de 9.99 dólares, los fanáticos podrán adquirir paquetes Funko en NFT. Los coleccionistas podrán canjearlos por figura físicas exclusivas y correspondientes. Los compradores también pueden esperar una nueva propiedad única de Funko que lanzará en WAX una vez cada semana.

"Nos llena de entusiasmo que Funko piense usar la blockchain de WAX y la tecnología vIRLsTM con NFT directamente vinculados a productos físicos", comentó William E. Quigley, cofundador de WAX. "WAX ofrece la forma más segura y conveniente para que Funko ingrese al mercado NFT y para que los coleccionistas amplíen sus colecciones con activos digitales".