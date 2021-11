“Siempre he sido feminista (aunque) estoy en desacuerdo con algunas modalidades del feminismo. Las entiendo perfectamente porque la mujer ha sufrido durante siglos una marginación y una violencia infinitas. Entonces, entiendo las violencias infinitas que algunas mujeres pretenden como reivindicación (...) de alguna manera, lo que las mujeres están haciendo a veces en la violencia es gritar que están ahí presentes. Quizás podría no estar de acuerdo con ese tipo de violencias, pero las entiendo perfectamente. Hay muchos feminismos. Lo que nos unifica a todas las mujeres es que queremos ser consideradas como seres iguales a los hombres, que no se separe a la mujer del hombre en categorías o por cuotas”.

Estas fueron declaraciones que la escritora Margo Glantz (Ciudad de México, 1930) compartió con un puñado de representantes de la prensa que la abordó después de abrir el programa de actividades del Salón Literario Carlos Fuentes junto a la autora y editora Gabriela Jauregui, en el segundo día de actividades de la edición 35ª de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) y de ser investida con la Medalla Carlos Fuentes de manos de la periodista Silvia Lemus, en una sesión donde, visiblemente conmovida, se dejó querer por el público que ocupó la capacidad máxima permitida en el Auditorio Juan Rulfo en la Expo Guadalajara.

“(Estar) siempre en sumisión con los hombres no es posible, tenemos que ser de otra manera. Eso lo ven como una cosa amenazante terrible. Como decía Simone de Beauvoir, cualquier cambio político, social o religioso va a atentar contra las mujeres y tenemos que pelear eso”, complementó la autora de obras fundamentales de nuestra lengua como El rastro, Las genealogías e Y por mirarlo todo, nada veía.

Figura celebrada

Una parte importante del público ahí presente se acercó a Glantz para abrazarla, tomarse fotos con ella y expresarle su admiración. También se acercó la escritora chilena Diamela Eltit, Premio FIL 2021, de quien destacó una profunda amistad y con quien se fundió en un abrazo.

“¡Te queremos, Margo!”, le había gritado una voz femenina una vez que esta terminó de leer un ensayo dedicado a la obra Aura, de Carlos Fuentes, a propósito de la medalla que lleva su nombre.

En este ensayo, Glantz recuperó la figura dual del vampirismo, la bruja y la androginia, relatados en reiteradas ocasiones en la literatura universal y, sobre todo el arquetipo de la bruja que ha sido estigmatizado y se ha convertido hoy en día en emblema de los feminismos.

Me da un gusto enorme que la feria, en la que he estado desde 1989, porque he venido casi todos los años, de repente me dé este homenaje. He tenido otras cosas, el Premio Sor Juana y el Premio FIL, pero ahora es como un trío de coronación para mí muy importante”.

Margo Glantz, escritora.

“A veces sueño con tuits”

La homenajeada habló sobre la fragmentación de su literatura, de cómo su obra es un corpus autobiográfico, sobre todo de una autobiografía literaria, plagada de referencias de autoras y autores que le han fascinado. Pero todo ello, indicó, fragmentado una y otra vez hasta quedar “pulverizado” en sus textos. Esa visión fragmentaria, reconoció, ha sido fundamental para su adaptación a la brevedad de las redes sociales.

“Y trabajo mucho la Wikipedia, el Facebook y soy tuitera, me encanta. Si no escribo un tuit todos los días, hoy no escribí, es como si no me pusiera ropa interior. Tengo que estar escribiendo un tuit porque es importantísimo para mí y a veces sueño con tuits. Pero también eso aparece en mi libro Y por mirarlo todo, nada veía, en donde esa fragmentación con la que empecé escribiendo, y por la que no me publicaban las editoriales, acabó siendo mi modelo más importante, la fragmentación de la fragmentación que se volvió pulverización. Así que, estoy entera todavía, pero pronto me voy a pulverizar, obviamente”, concluyó entre risas.

Personajes que han recibido la Medalla Carlos Fuentes:

Leonardo Padura (2020)

Luisa Valenzuela (2019)

Orhan Pamuk (2018)

Paul Auster (2017)

Norman Menea (2016)

Salman Rushdie (2015)

Nélida Piñón y Sergio Ramírez (2014)

David Grossman y Mario Vargas Llosa (2013)

Jonathan Franzen (2012)

ricardo.quiroga@eleconomista.mx