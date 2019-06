El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los recortes en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) son en la “burocracia dorada”, y no se está afectado a creadores, escritores, pintores ni escultores. Afirmó que hay una campaña por parte de famosos con mucha influencia que señalan afectaciones, cuando no es así.

En Palacio Nacional, López Obrador ofreció invitar a su conferencia matutina a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, para que explique los cambios presupuestales que está realizando, pues dijo que había muchos actos de corrupción.

“Se redujo el gasto superfluo en los altos mandos, que por lo general no son en el caso de la ciencia, investigadores. Son políticos, burócratas, claro de cuello blanco de la burocracia dorada, pero con mucha influencia, famosos. Y sí hacen ruido, pero hay que actuar con la verdad. Y también es muy interesante polemizar, debatir sobre estos temas.

“Que venga María Elena y que explique aquí su plan y que dé a conocer si hubo reducción, en dónde hubo reducción, a quién se le quitó la beca, cómo se está apoyando a la ciencia, (o) por qué no se está apoyando a la ciencia como se dice. Que explique bien que existía un grupo —ya no puedo hablar como antes, me tengo que autolimitar— que dominaba ahí. Y hacían lo que querían, de eso no tengo duda”, sostuvo.

Pueblos originarios, prioridad en cultura, dice el presidente

El primer mandatario dijo que para él la cultura es lo que tiene que ver con los pueblos originarios, “es lo más importante culturalmente hablando”.

“Si hablamos de la burocracia que existía, enquistada en el Conacyt —con todo respeto y no generalizo— que se daba la gran vida, no investigadores necesariamente, sino políticos y burócratas encargados del fomento a la ciencia, pues entonces sí, ellos están molestos y deben de estar desencantados; y no sólo eso, disgustados”.

Argumentó que por primera vez, “el Conacyt es manejado por una mujer investigadora, Premio Nacional de Ciencia, que surge de ahí, una mujer honesta (que) no pertenece al grupo que dominaba y que se repartía los bienes entre sí”.

Expresó que hay una campaña para hacer creer que a su gobierno no le interesa la cultura, porque se quitaron las becas a jóvenes genio, y hay afectaciones a creadores, escritores, pintores y escultores.

“Pero depende de cómo se vean las cosas. Yo estoy muy satisfecho con lo que está haciendo el Conacyt y con lo que se está haciendo en la ciencia. Voy a invitar a María Elena para que de una vez también se pongan al descubierto todas las fechorías que hacían los que estaban a cargo del fomento a las ciencias, las innovaciones, la tecnología. Si no, no nos vamos a entender.

“Hay veces que se repiten tanto las mentiras que llegan a confundir, o como decía Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad”, comentó.

