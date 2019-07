El economista mexicano Jaime Ros Bosch, reconocido por sus estudios macroeconómicos, de economía del desarrollo y, más recientemente por su impulso para la política de recuperación del salario mínimo, falleció el domingo 7 de julio, a los 69 años de edad.

Al momento de su muerte, Ros Bosch se desempeñaba como profesor investigador de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución a la que desembarcó en el 2011 tras una larga estancia como profesor de la Universidad de Notre Dame de 1994 al 2011.

El académico fue uno de los profesores fundadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), centro de enseñanza en el que impartió clases de 1974 a 1987 y en el que fue director del Departamento de Economía de 1978 a 1985.

La comunidad @CIDE_MX lamenta profundamente el fallecimiento de Jaime Ros Bosch, profesor fundador del CIDE y Director del Departamento de Economía de 1978 a 1985. Descanse en paz. pic.twitter.com/lBNoYjzSBG — CIDE (@CIDE_MX) July 8, 2019

Fue profesor emérito de la Universidad de Notre Dame, profesor asociado del Colegio de México y en el 2017 le fue otorgado el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Tanto el CIDE como la UNAM lamentaron la muerte del académico, quien en sus últimos años fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, y fungía como director de la Revista de Economía Mexicana, Anuario UNAM, publicada por su Facultad de Economía.

A través de sus cuentas de Twitter, diversos miembros de la comunidad académica y funcionarios públicos expresaron sus condolencias por el deceso del académico. Entre ellos figuran Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México; Patricia Mercado, ex candidata presidencial y ex secretaria de Gobierno de la CDMX y Cecilia Soto, ex legisladora y ex diplomática.

Me entero, con profundo pesar, del fallecimiento de mi querido colega Jaime Ros Bosch. Jaime Ros, Profesor de la UNAM y antes del CIDE y de la U. de Notre Dame, fue sin duda uno de los mejores macroeconomistas mexicanos. Un abrazo solidario a sus familiares y amigos. — Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) July 8, 2019

Lamento mucho el fallecimiento de Jaime Ros Bosch, economista de pensamiento progresista, a quien tuve el gusto de tratar como uno de los impulsores de la causa de la recuperación del salario mínimo. — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) July 8, 2019

Lamento mucho el fallecimiento de Jaime Ros Bosch. Entre muchos de sus logros, contribuyó de manera decisiva al exitoso debate en torno a la deshomologación del #SalarioMínimo de más de 2 mil referencias que impedían su aumento. Su partida es una gran pérdida. — Cecilia Soto (@ceciliasotog) July 8, 2019

Entre sus libros más recientes eran Development Macroeconomics in Latin America and Mexico (Palgrave-Macmillan, 2015), ¿Cómo salir de la trampa del lento crecimiento y alta desigualdad? (Colegio de México-UNAM 2015), Rethinking Economic Development, Growth and Institutions (Oxford University Press, 2013), y Algunas Tesis Equivocadas sobre el Estancamiento Económico de México (Colegio de México-UNAM, 2013).

Ros Bosch también fue consultor de varios organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Los restos de Jaime Ros serán velados mañana martes 9 de julio a partir de las 10:00 horas en la funeraria García y López, de San Jerónimo, al sur de la ciudad de México, informó la Facultad de Economía de la UNAM.