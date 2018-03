La serie Diablo guardián, adaptación de la novela de Xavier Velasco, se transmitirá por Amazon Prime Video y no por Blim, como se había planeado por Televisa.

“Estamos orgullosos de anunciar Diablo guardián como nuestra primer Prime Original para México”, dijo Brad Beale, vicepresidente de adquisición de contenido de televisión mundial de Amazon Prime Video.

La serie es el primer producto de Amazon Studios y Televisa Alternative Originals (TAO), una nueva división de contenido Premium de la televisora que desarrolla y produce contenidos originales y diferentes.

Diablo guardián se estrenará en mayo en la plataforma y estará disponible para clientes en México y el resto de Latinoamérica, incluyendo a más de 200 países y territorios alrededor del mundo.

La historia del proyecto comenzó el 1 de octubre del 2012, cuando Televisa y RTI Colombia anuncian que adquieren los derechos de la novela, ganadora del reconocido premio Alfaguara en 2003. Han pasado cinco años en que se han hecho cambios en la producción de la serie, que se dividirá en dos temporadas.

Son dos historias que corren de manera paralela para unirse después. Violetta (Paulina Gaitán) es la protagonista de quince años quien huye de México con más de cien mil dólares robados a sus padres. Llega a Nueva York donde sobrevive durante cuatro años. Pero conocerá a Nefastófeles (Andrés Almeida) y posteriormente a Pig, un escritor que la intentará proteger mientras su mundo se derrumba.

“La serie completa estará disponible en HD, y los miembros también podrán descargar temporalmente Diablo guardián para verla sin conexión a internet”, señalaron.

Actualmente, Amazon Prime Video tiene un precio de suscripción de 449 pesos el primer año y después es de 899 pesos, con un periodo de prueba de 30 días gratis

Para el escritor Xavier Velasco, Violetta ya no es de él, ya es de todos los lectores y espectadores de la serie.

“Yo realmente no me metí en la serie pero insistí en un punto: ‘quiero tener derecho de veto con la protagonista’, no vaya a ser Violetta o que no encajara. Alguna vez nos reunimos y estuvimos completamente de acuerdo en esta decisión. Es una Violetta recargada, es otra y me gusta que no haya en la serie ninguna mojigatería”.

Con los 175 mil dólares del Premio Alfaguara, Velasco pagó sus deudas, pues el escritor estaba en bancarrota. Hoy, 15 años después de publicada, la serie de televisión podría darle nueva vida esta novela, que es un gran éxito. De hecho, Editorial Océano la reeditó para la colección Biblioteca Xavier Velasco.

vgutierrez@eleconomista.com.mx