Corea del Sur y la Ciudad de México serán los Invitados de Honor el próximo año del Festival Internacional Cervantino (FIC), en una edición por demás especial, la número 50, que se llevará a cabo del 12 al 30 de octubre de 2022.

Así lo anunció la mañana de este sábado la directora de la Fiesta del Espíritu, Mariana Aymerich Ordóñez, desde el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato, en una conferencia con la presencia de la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como Jeong-in Suh, embajador en México del país anunciado, entre otras autoridades.

“Hemos estado viendo una época que nos hizo repensarlo todo. Y si hay un camino para la transformación de la realidad, es el camino del arte. Y el Festival Internacional Cervantino dio muestra de ello en la época más difícil, en la que tuvimos que taparnos la sonrisa, dejar de encontrarnos, dado que la cultura convoca y reúne. Pero lo que no cejó en ningún momento fue el espíritu de unir realidades, de unir posibilidades entre la comunidad artística y sus audiencias”, declaró Frausto Guerrero.

Agregó que el próximo año se celebrarán 100 años del muralismo mexicano y 60 años de relaciones diplomáticas con Corea del Sur.

Corea, agregó Frausto Guerrero, “es un país que tiene manifestaciones ancestrales extraordinarias y va a mostrar esa riqueza cultural, pero tiene un impulso cultural contemporáneo que va a ser que se cimbren también las nuevas generaciones y que vengan al FIC desde los más jóvenes, hasta los que aprecian todas las manifestaciones culturales que puede mostrar una potencia cultural como es Corea”.

Añadió que en cinco décadas del festival, la capital mexicana no había sido invitada. “Quizá damos por hecho que la capital tiene su propia dinámica y por eso no se le había invitado nunca. Nos parece muy importante que las distintas identidades que conviven y que han vivido durante cientos de años en esa capital se muestren con enorme señorío, con lo contemporáneo, con las manifestaciones que van desde la cultura alimentaria, el diseño, las artes gráficas y escénicas, la música. La Ciudad de México también tiene una capacidad única de convocar al espacio público”.

Por su parte, el embajador coreano en México declaró: “la cultura es la forma en que nosotros, como sociedad, reflexionamos sobre quiénes somos, dónde hemos estado y dónde esperamos estar (…) les invito a enriquecer con su participación y presencia en la próxima edición del FIC. Nos vemos en este escenario para celebrar nuestra reunión y nuestros valores compartidos”.

Finalmente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México hizo un repaso por grandes mentes nacidas y residentes emblemáticas de la capital mexicana en todas sus expresiones, desde plumas como Octavio Paz, Elena Garro y Carlos Monsiváis, hasta agrupaciones musicales como Botellita de Jerez y Caifanes, sin olvidar a baluartes de la cinematografía como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki.

“La Ciudad de México es más que la ciudad y su propia cultura, es un crisol de nuestro país, es la capital de nuestra patria, es también un espacio de arte contemporáneo, en donde no solamente hay representaciones nacionales sino internacionales de distintos niveles. Así que, si me lo permiten, en esta edición 50 del Cervantino no solamente se expresará la gran cultura de la ciudad desde la época precolombina hasta el crisol que se representa hoy, sino que también será un pedacito de cada parte de la república. Que en este número 50 la ciudad sea lo que es, la representación de nuestro México”, declaró.

La imagen de la edición 50 del FIC fue diseñada por el artista visual Rafael López Castro, pionero del cartel en México.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx