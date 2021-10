“Justo estaba viendo el anuncio en mi computadora”, respondió el escritor tanzano, refugiado en Reino Unido desde finales de los años 60 y ahora ganador del Premio Nobel de Literatura 2021, Abdulrazak Gurnah (Zanzíbar, Tanzania, 1948), al responder la llamada de Adam Smith, director de divulgación del Premio Nobel, tan solo instantes después de haberse asumido como el escritor laureado con el máximo galardón a la creación literaria en el mundo y el primer africano negro en llevarse la distinción en más de tres décadas, después de que lo hiciera el nigeriano Wole Soyinka en 1986.

Explicó que 10 minutos atrás había recibido la llamada del secretario permanente de la Academia Sueca, “y pensé que era una tomadura de pelo, porque, tú lo sabes, estos asuntos suelen salir a flote desde semanas e incluso meses atrás (del anuncio), sobre quiénes serán los competidores, por así decirlo. Es decir, no era algo que tuviera en mente en lo absoluto. Solamente me preguntaba quién se lo llevaría”.

Después de haber recibido la noticia, desconfió de la voz que le informaba y decidió entrar a internet y cerciorarse del fallo. Eso explicaba al entrevistador cuando pidió un momento para poder atender otra llamada entrante. Era el inicio de una ola de llamadas que lo mantendrían ocupado el resto del día. Al otro lado de la línea se escuchaba al autor de novelas como Paradise (1994) y By the sea (2001) explicar en esa otra llamada que estaba ocupado, atendiendo a la Academia Sueca, y solicitar que le llamaran en cinco minutos. “Creo que era la BBC”, explicó al retomar la llamada con Adam Smith.

Defensa de los refugiados

El desplazamiento, la migración desde África hacia Europa, dijo el autor, es un fenómeno relativamente nuevo para los europeos, en cambio, contrastó, el desplazamiento de los europeos por el mundo no es nada nuevo.

“Hemos tenido siglos de eso. Y creo que la razón por la que (la migración) es difícil de asimilar para la gente de Europa tiene que ver con una especie de avaricia, como si no hubiera suficiente para todos, cuanto muchas de las personas que vienen, lo hacen por una necesidad primaria y porque francamente tienen algo que dar de sí, no vienen con las manos vacías. Esa es otra manera de ver las cosas: no solo recibes a personas azotadas por la pobreza. Piensa que estás brindando asistencia a personas que la necesitan, pero además recibes a personas que pueden contribuir”, declaró el Nobel de Literatura 2021.

Después de concluir la breve entrevista, Gurnah atendió a la prensa especializada. En reiteradas ocasiones, incluyendo la oportunidad con la BBC, el escritor dedicó el premio a “África y a los africanos”.

Un Nobel difícil de encontrar

Existen tres novelas al español del autor: Paraíso (1997) y Precario silencioso (1998), ambos editados en España por El Aleph, y En la orilla (2003), editado por Poliedro.

En una búsqueda rápida por las cadenas de librerías sobre la existencia de los libros físicos al español de Abdulrazak Gurnah, El Economista constató que no hay libros disponibles, dado que gran parte de los libros traducidos a nuestra lengua se editaron en los años 90 sin mayor aspaviento. Por ello, ahora mismo es más probable hallar sus obras en librerías de viejo o de segunda mano.

La cadena Librerías Gandhi tiene registro en su sistema el libro En la orilla, sin embargo, todos los ejemplares están agotados.

En la cadena El Péndulo la respuesta fue: “nosotros no tenemos nada del autor y no lo tenemos dado de alta, desconocemos si algunos de nuestros proveedores tengan en su catálogo. Hay traducciones al inglés y seguramente nos llegarán, pero en español estamos a la espera. Por lo regular toma algunas semanas para que sepamos qué proveedor lo va a editar”.

En tiendas virtuales, como Amazon y Gandhi, se pueden hallar libros del galardonado, tanto impresos como electrónicos, pero únicamente en inglés. En la plataforma de La Casa del Libro para América Latina, los tres libros traducidos al español aparecen en las búsquedas, pero están descatalogados.

Una vida de refugiado

Después de la liberación pasiva del colonialismo británico, en diciembre de 1963, Zanzíbar se sumergió en un movimiento revolucionario que, bajo el régimen del presidente Abeid Karume, derivó en la opresión y persecución de ciudadanos de origen árabe. Gurnah fue parte del sector de la población más golpeado y masacrado. A los 18 años, a finales de los años 60, él y su familia fueron obligados a dejar su hogar y buscar un refugio en otra nación. No fue sino hasta 1984 que pudo regresar a su país natal.

