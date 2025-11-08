57% de los reportes de bullying en el país los hacen madres y padres de familia: Consejo Ciudadano

Las denuncias por bullying en el entorno escolar de México son principalmente presentadas por madres y padres de familia, reveló el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

En el marco del Día Internacional de la No Violencia y el Acoso Escolar, el organismo precisó que en los últimos 6 años han recibido 2,040 reportes de bullying, de los cuales 1,066 corresponden a niñas y adolescentes, y 897 a niños y adolescentes.

Respecto a lo que va de este 2025 (enero-octubre), el consejo indicó que se han atendido 448 reportes, es decir un promedio de 43 al mes.

¿Dónde se han concentrado el mayor número de reportes de bullying?

María Elena Esparza, consejera en Género del Consejo Ciudadano, dejó en claro que el bullying no distingue edad ni entorno social, pero cuando se trata de niñas, las agresiones suelen ser más silenciosas y menos visibles.

“Es urgente atenderlo como un problema de salud pública, desde una perspectiva de género y con empatía, para que ninguna voz quede sin ser escuchada”, señaló.

El 75% de los reportes provienen de la Ciudad de México, principalmente de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. El resto corresponde a entidades como Estado de México, Puebla y Querétaro.

Tipos de violencia

En este tenor, indicó que el 42% de los casos ocurre en secundaria, y los principales tipos de violencia reportados son física (28%), verbal (28%), psicológica (14%), sexual (12%), cibernética (10%) y exclusión social (8%).

Precisó que el 76% de las agresiones ocurre entre estudiantes y el 24% involucra a docentes.

Violencia cibernética

En los casos de violencia cibernética, el 36% sucede en Instagram, 21% en redes sociales sin especificar plataforma, 21% por WhatsApp y 6% en Facebook, para promover la prevención de la violencia escolar se han realizado más de 600 talleres y pláticas impartidos desde 2023, que han beneficiado a 77 mil personas.