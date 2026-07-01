Kylian Mbappé guió con doblete a Francia a octavos de final

Francia hizo su verano en Nueva Jersey y avanzó a los octavos de final, gracias al doblete de Kylian Mbappé (45’ y 74’) y el gol de Bradley Barcola (53'), que venció a Suecia 3-0.

Mbappé marcó en la primera mitad su noveno gol en fases de eliminación directa de un Mundial —una cifra récord—, rompiendo el empate que mantenía con los brasileños Leônidas y Ronaldo como máximos anotadores en partidos de eliminación del torneo. Más tarde, en la segunda parte, Mbappé anotó el otro tanto.

Francia dispuso de numerosas ocasiones de gol durante los primeros 45 minutos; entre ellas, una acción en la que Michael Olise ejecutó con éxito una chilena que se estrelló en el poste. El rechace cayó a los pies de Ousmane Dembélé, quien disparó con potencia, aunque el balón salió desviado por muy poco, rozando la escuadra.

Francia mantuvo la iniciativa durante toda la segunda mitad; en el minuto 74, Mbappé culminó una asistencia de Olise para ampliar su cifra récord y establecer el 3-0. Mbappé suma ya seis goles en este Mundial y acumula 18 tantos en 18 partidos mundialistas a lo largo de su carrera. Su actuación de dos goles también le permitió superar a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro; ambos jugadores cuentan con seis goles, pero las dos asistencias de Mbappé le otorgan la ventaja.

La victoria —la más amplia de Francia en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo desde el triunfo 3-0 sobre Brasil en la final de 1998— prepara el enfrentamiento en octavos de final contra Paraguay, el equipo que eliminó a Alemania en la tanda de penaltis en dieciseisavos.