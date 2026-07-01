Tres personas mueren por asfixia durante las celebraciones en la CDMX por la victoria de México

Tres personas fallecieron por asfixia cuando miles de aficionados se agolpaban en las calles de Ciudad de México durante las celebraciones del Mundial 2026, informó ⁠la Secretaría de Salud de la ⁠capital en la madrugada de este miércoles.

Las muertes ocurrieron cerca del monumento del Ángel de la Independencia, donde se habían reunido miles de aficionados al fútbol para celebrar la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en dieciseisavos de final.

Los equipos de emergencia atendieron a tres personas inconscientes en distintos puntos del Paseo de la Reforma, según las autoridades.

El bulevar más emblemático de la capital y las calles de sus alrededores habían sido cerrados al tráfico y acondicionados para las celebraciones futbolísticas.

"Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares", dijo inicialmente la secretaría en las redes sociales.

La tercera víctima mortal fue una mujer de 48 años que fue atendida en una calle cercana tras sufrir asfixia y falleció tras ser trasladada al hospital, añadió la Secretaría en una publicación posterior.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas en la red social X e instó a todos a "celebrar siempre con responsabilidad, cuidado ⁠y empatía".

Los mexicanos salieron a las calles ⁠a celebrar después de que la selección ⁠nacional pusiera fin a una espera de 40 años sin una victoria en la fase eliminatoria ⁠del Mundial en el Estadio Azteca; la victoria contra Ecuador clasificó al Tri para los octavos de final.

La euforia de los aficionados, entre vítores y cánticos, contrastaba con las imágenes compartidas en las redes sociales en las que se veía a los servicios de emergencia y a los paramédicos atendiendo a personas afectadas que yacían en el suelo en las calles cercanas.

Con más de 20 millones de habitantes, ⁠el área metropolitana de la Ciudad de México es una de las más pobladas del planeta y está acostumbrada a grandes celebraciones y a enormes aglomeraciones de gente.