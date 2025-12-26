La tecnológica india Coforge comprará la estadounidense Encora por 2,350 millones de dólares

La tecnológica india Coforge ha alcanzado un acuerdo definitivo para comprar la firma de IA estadounidense Encora por unos 2,350 millones de dólares (1,998 millones de euros), lo que le permitirá hacerse con sus activos de IA, computación en la nube y datos.

Según la nota de prensa publicada este viernes, la operación se efectuará a través de una asignación de acciones, por lo que los actuales propietarios de Encora, como Advent o Warburg Pincus, acabarán poseyendo el 20% del capital social de Coforge.

"La nueva compañía, valorada en 2,500 millones de dólares (2,125 millones de euros) y con un núcleo empresarial de 2,000 millones de dólares (1,700 millones de euros) dedicado a servicios de ingeniería, datos y nube basados en IA, creará la referencia para convertir en realidad la promesa de la IA para las empresas", ha afirmado el consejero delegado y director ejecutivo de Coforge, Sudhir Singh.

"La inversión de Coforge en Encora es prueba de la filosofía de Advent de invertir en empresas prometedoras, trabajar con equipos directivos de talento y convertir estas firmas en líderes del sector", ha afirmado el socio gerente de Advent, Shweta Jalan.