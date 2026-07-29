La F1 cerrará la temporada en Europa si no hay carreras en Oriente Medio; se decidirá en septiembre

La Fórmula ⁠Uno concluirá la temporada en Europa si no pueden celebrarse las carreras de Qatar y Abu ⁠Dabi, y ha fijado como fecha límite mediados de septiembre, según declaró este miércoles Stefano Domenicali, presidente ejecutivo del deporte, propiedad de Liberty Media.

Las carreras previstas para Arabia Saudita y Baréin en abril se cancelaron debido al conflicto con ⁠Irán, y ahora el circuito de Sepang, en ⁠Malasia, acogerá esta última el 4 de octubre, con el reino del golfo Pérsico asumiendo la mayor parte de los costos.

El Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), sancionado por la FIA, ya ha trasladado sus dos últimas pruebas, previstas en Qatar y Baréin, al Circuito de Cataluña, en Barcelona, y a Monza, en Italia, en octubre y noviembre.

"Nos tomaremos todo el tiempo necesario para ver cómo evoluciona la situación y tomaremos la decisión en el momento adecuado", declaró Domenicali a los periodistas. "La fecha límite para decidir sobre cualquier posible cambio en el calendario actual es mediados de septiembre".

"Por ahora, las carreras de Qatar y Abu Dabi están confirmadas. Por cierto, ya se han agotado las entradas", añadió. "Si esto no fuera posible, el final de la temporada se disputará en Europa, ya que no podemos ir a otros lugares".

Está previsto que Qatar acoja la F1 el 29 de noviembre y Abu Dabi, el 6 de diciembre.

El italiano confirmó que el circuito italiano de Imola —su lugar de nacimiento y sede de Ferrari, así como del piloto de Mercedes, Kimi Antonelli— figura en la lista de posibles sustitutos.

Varias fuentes habían señalado a Imola, que este año fue eliminada del calendario, como una de las principales candidatas pese a las condiciones meteorológicas en esa época del año.

Domenicali señaló que las temperaturas en Las Vegas durante la carrera del sábado por la noche en noviembre eran más frías que en Europa.

"Existía la posibilidad de celebrar dos carreras en Las Vegas (para cerrar la temporada), pero no queremos arruinar una joya que ⁠está en pleno crecimiento", afirmó, añadiendo que además habría una mayor ⁠competencia con la temporada regular de la NFL.

El ⁠calendario de 2027 aún no se ha publicado, pero, antes de que estallara el conflicto, se esperaba que Baréin recuperara ⁠su puesto como primera prueba de la temporada, en marzo, en lugar de Australia.

Domenicali dijo que la F1 tiene previsto publicar el calendario a lo largo de este año.

"Por supuesto, en ‌caso de que la situación en Oriente Medio no se resuelva, tenemos opciones, diferentes planes", indicó.

"Pero el momento decisivo para ello es, evidentemente, a fines de año. Así que todavía nos queda mucho tiempo. En cualquier caso, mantendremos el objetivo de 24 Grandes Premios también para el año próximo".

Portugal y Turquía volverán como nuevas pruebas del calendario el año que viene y Domenicali señaló que, a más largo plazo, ⁠hay negociaciones positivas con posibles anfitriones en África e interés por parte de Asia y Sudamérica.

"Tenemos más solicitudes en China y Japón, pero, por el momento, queremos quedarnos con una sola carrera en China, ya que necesitamos consolidar el mercado antes de plantearnos otra opción allí", añadió.