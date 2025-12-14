Santiago García Galván recibe “Distinción por la Cultura Nacional” de festival de cine en Cuba

El productor y gestor cinematográfico mexicano Santiago García Galván fue reconocido por el Festival internacional del nuevo cine latinoamericano de La Habana con la medalla a la Distinción por la Cultura Nacional durante la 46 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebra en la capital cubana. El galardón subraya una trayectoria marcada por el impulso al intercambio cultural entre México y Cuba, así como por su labor en favor del patrimonio fílmico de la isla.

Al recibir la condecoración, García Galván expresó su gratitud hacia el pueblo cubano, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y la comunidad de cineastas con la que ha colaborado a lo largo de los años. El productor dedicó el reconocimiento a su familia, en particular a su esposa cubana y a su hijo, y destacó el valor histórico del diálogo cultural entre ambas naciones.

La resolución oficial fue leída en el estrado por autoridades del Ministerio de Cultura. En ella se resaltó el impacto de García Galván como una figura relevante del cine en la región de las Américas, así como su contribución desinteresada a la preservación del patrimonio audiovisual y a la proyección internacional de la historia y la geografía de Cuba.

En declaraciones posteriores, el productor describió el momento como un punto de inflexión personal y profesional. Aseguró que el reconocimiento reafirma su compromiso de seguir construyendo puentes culturales mediante el cine. “Fue una mezcla intensa de emociones: orgullo, amor, felicidad, pero también una gran responsabilidad”, señaló.

García Galván recordó el camino recorrido gracias a la suma de voluntades de colaboradores en Cuba y México, y subrayó que el cine, junto con el arte y la narrativa, puede funcionar como un instrumento de unión en contextos complejos. Su experiencia de vida —que incluye estancias en Estados Unidos y España— ha fortalecido su interés por generar diálogos culturales a través de la imagen.

En ese sentido, adelantó que se prepara para dirigir su primera película, un proyecto largamente gestado cuyo guion ha desarrollado durante una década. El plan contempla iniciar el rodaje el próximo año, con una productora independiente, con la intención de tender puentes ideológicos y culturales desde la narrativa visual.

A lo largo de su carrera, García Galván ha participado en alrededor de una docena de producciones vinculadas con Cuba, desde el documental musical Havanyorkhasta filmes como Neurótica anónima, Los jardines de la reina y Nido de mantis, además de colaboraciones en grandes producciones internacionales. Actualmente impulsa una serie multinacional cuyo piloto se filmó en la isla y mantiene presencia activa en festivales y espacios alternativos.

Sobre su visión del cine, el productor defendió la diversidad de propuestas y modelos. Afirmó creer tanto en el cine de entretenimiento como en el de vocación artística, y reivindicó el carácter colaborativo del quehacer cinematográfico. “No me concibo como un inversionista distante, sino como un productor involucrado creativamente en las historias”, concluyó.