Más de 18 mil 400 personas en rezago acceden a la educación mediante AprendeINEA: Mario Delgado

Con esta herramienta educativa digital, se contribuye con el principio establecido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar el acceso a la educación para todas y todos los mexicanos, destacó.

A través del celular, computadora o tableta, es posible que estas personas puedan obtener su certificado de estudios validado por la SEP, afirmó.

Las y los interesados mayores de 15 años en concluir su primaria y/o secundaria en línea se pueden inscribir a través del sitio aprendeinea.inea.gob.mx, informó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la plataforma digital AprendeINEA del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), actualmente facilita el acceso a la educación de 18 mil 474 personas mayores de 15 años en situación de rezago educativo, quienes cursan en línea su educación primaria y secundaria a través de un celular, computadora o tableta, disponibles en los centros ubicados en plazas comunitarias que se encuentran en diferentes puntos de las entidades federativas.

Delgado Carrillo señaló que, con este sistema educativo, se contribuye con el principio establecido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar el acceso a la educación para todas y todos los mexicanos.

Por ello, dijo, la herramienta educativa digital AprendeINEA integra los conocimientos y aprendizajes correspondientes a la educación primaria y secundaria, como parte del Modelo de Educación para la Vida (MEV) del INEA. Estos contenidos se presentan mediante módulos educativos diseñados para estudiarse desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet.

El titular de la SEP destacó que el principal objetivo de AprendeINEA es facilitar el acceso a la educación a toda persona mayor de 15 años que, por diversas circunstancias, no tuvo la oportunidad de cursar o concluir la primaria o la secundaria en el sistema escolarizado.

Expuso que la plataforma fomenta un proceso educativo autodidacta, al permitir que las personas estudien desde su hogar, lugar de trabajo o cualquier otro sitio con conexión a internet. Además, ofrece ejercicios interactivos, ejemplos, evaluaciones y la posibilidad de guardar el avance para continuar con su formación conforme a sus tiempos y disponibilidad.

Delgado Carrillo subrayó que quienes se inscriben en esta modalidad también pueden estudiar y repasar contenidos sin conexión, lo que amplía su acceso al aprendizaje.

Agregó que AprendeINEA aprovecha las herramientas tecnológicas actuales para ofrecer un proceso educativo integral, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), a fin de garantizar el derecho a la educación y contribuir a la reducción del rezago educativo.

Finalmente, explicó que el proceso de inscripción se realiza completamente en línea, a través del sitio aprendeinea.inea.gob.mx, donde también se lleva a cabo el registro, la presentación de exámenes y el trámite para obtener los certificados de primaria y secundaria con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), una vez concluida la formación correspondiente.

Para más información sobre los servicios educativos del INEA, las y los interesados pueden llamar a la línea telefónica 800 00 60 300, desde cualquier área de la República, o ingresar a la página web www.gob.mx/inea. Así como en las redes sociales oficiales: en Facebook y YouTube, como “INEA Nacional”; en X, @INEAmx; y en la cuenta de Instagram inea_mx