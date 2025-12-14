EU activa mecanismo laboral del T-MEC contra Mondelēz México por presuntas violaciones sindicales

Estados Unidos solicitó formalmente a México la revisión de las condiciones laborales en la planta de Mondelēz México, ubicada en Puebla, al considerar que existen indicios suficientes de una posible negación de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores, al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) informó que, como parte del procedimiento, se ordenó la suspensión de la liquidación de las entradas no liquidadas de mercancías provenientes de dicha instalación, donde se producen artículos de confitería, bebidas y otros alimentos.

La acción deriva de una petición presentada el pasado 12 de noviembre por la Unión General de México (UGM), sindicato independiente que acusó a la empresa y al sindicato titular del contrato colectivo de incurrir en prácticas de interferencia sindical y represalias contra trabajadores que buscan organizarse de manera independiente.

De acuerdo con el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación (ILC), co presidido por el Representante Comercial y el Secretario del Trabajo de Estados Unidos, las denuncias incluyen amenazas, restricciones de acceso a la planta, reasignaciones discriminatorias, despidos y ceses laborales vinculados a la actividad sindical.

Tras analizar la petición dentro del plazo de 30 días que establece el mecanismo, el ILC concluyó que existen pruebas “suficientes y creíbles” de una posible denegación de derechos laborales, lo que permitió a Estados Unidos activar formalmente el mecanismo de cumplimiento.

Con la solicitud presentada, México cuenta con un plazo de 10 días para aceptar la revisión. En caso afirmativo, tendrá hasta 45 días para llevar a cabo la investigación y determinar si efectivamente se han vulnerado los derechos laborales protegidos por el T-MEC.

Este nuevo caso se suma a otros procedimientos iniciados por Estados Unidos bajo el RRM, un instrumento clave del capítulo laboral del tratado que busca garantizar el respeto efectivo de los derechos sindicales en instalaciones específicas. La resolución del caso podría derivar en medidas comerciales adicionales si se confirman las violaciones y no se implementan acciones correctivas.