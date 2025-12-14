8 de cada 10 personas que trabajan en el sector de transporte son hombres

Durante 2024 se registró un total de 282,693 personas ocupadas en el sector de transportes, de acuerdo con cifras de la la Encuesta Anual de Transportes (EAT) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Este sector económico es uno de los que presenta la brecha de género más amplia: 8 de cada 10 personas ocupadas son hombres.

Esta brecha en la participación laboral por género refleja que, aun cuando las cifras muestran que las mujeres contribuyen de manera significativa al desarrollo de esta industria, su proporción sigue siendo menor en comparación con otros sectores económicos, como el comercio o los servicios.

Las brechas más grandes de género, en el desglose por subsector, se observan en el transporte público (choferes de trenes, metro, autobuses, camiones de carga y tráiler).