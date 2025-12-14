Gobernador Armenta consolida primer año de transformación con sentido humano

Seguridad, bienestar social y honestidad marcan el rumbo del gobierno poblano.

Puebla contribuye al proyecto nacional de Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación.

Resultados concretos colocan al estado como referente nacional de gobierno con el pueblo.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, rindió su primer informe de labores y presentó resultados concretos en seguridad, bienestar social, obra comunitaria y desarrollo económico, con una visión humanista y transformadora.

Desde el primer día de gestión, el gobierno estatal colocó al pueblo en el centro de las decisiones públicas. Con una política basada en el humanismo mexicano, se ejecutaron acciones coordinadas con la Federación, las Fuerzas Armadas, los municipios y la sociedad, bajo el principio de que el poder solo tiene sentido cuando sirve a los demás.

A un año del inicio de su administración, durante la presentación del Primer Informe de Gobierno, en el estado de Puebla, con impacto directo en los 217 municipios y proyección nacional Alejandro Armenta destacó que Puebla se suma de manera decidida a la transformación honesta del país, en plena sintonía con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ante la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el mandatario refrendó su compromiso con el segundo piso de la Cuarta Transformación y con una nueva ética pública.

En materia de seguridad, el gobierno estatal impulsó el plan Puebla Segura, alineado a la estrategia nacional. Se invirtieron más de mil 240 millones de pesos, se adquirieron 237 patrullas, se instalaron 13 torres de videovigilancia y se fortaleció la coordinación interinstitucional. Los resultados reflejan reducciones significativas en delitos de alto impacto, feminicidios y desapariciones, con un enfoque preventivo y de justicia social.

El bienestar social marcó otro eje central. Más del 67 por ciento del gasto programable se destinó a salud, educación y vivienda. Programas como salud casa por casa, apoyos a niñas, niños, jóvenes y madres trabajadoras, así como la atención a más de un millón y medio de personas mediante programas federales, consolidaron una política de cercanía y dignidad.

La cancelación de contratos abusivos del pasado permitió liberar recursos públicos. La recuperación del Museo Barroco simbolizó el fin del despilfarro y el inicio de una administración austera y eficiente, con un ahorro superior a ocho mil millones de pesos para Puebla.

A través del programa de obra comunitaria Por Amor a Puebla, la ciudadanía decidió las prioridades de inversión. Cinco mil obras en los 217 municipios, con comités encabezados por mujeres, fortalecieron la participación social y la equidad territorial.

En desarrollo económico, infraestructura, campo, turismo y movilidad, Puebla avanzó con inversiones históricas, recuperación de caminos, apoyo al sector productivo y proyectos estratégicos como el cablebús, polos de desarrollo y la marca Cinco de Mayo, con impacto nacional.

El gobernador Alejandro Armenta dejó en claro que Puebla vive una transformación profunda, honesta y humana. Con honestidad, ejemplo, liderazgo y en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, el estado se consolida como ejemplo de que gobernar con el pueblo no solo es posible, sino eficaz.