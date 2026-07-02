Petro culpa a la IA de la derrota del oficialismo en las elecciones de Colombia

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, achacó a la Inteligencia Artificial (IA) la derrota del oficialismo en las pasadas elecciones y ha apuntado que han sido "muchos" los que "han destinado decenas de millones de dólares" a "invadir" el país con este tipo de herramientas.

"La IA mata espiritualmente al ser humano porque no le permite distinguir la verdad de la mentira. Cada vez será más difícil distinguir entre la verdad y la mentira", dijo el mandatario en una entrevista para Corriere della Sera, aprovechando su paso por Italia para reunirse con el Papa León XIV.

Entre esos "muchos" que han invertido "decenas de millones" para influir en la campaña electoral de su país, Petro apuntó directamente a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o al "narcotraficante" y expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, indultado, recordó, por el jefe de la Casa Blanca.

Con respecto a Trump, Petro se ha referido a él como "el rey", por su manera de tratar con la región, que les "remonta a dos siglos y medio atrás, cuando Colombia expulsó por la fuerza a los virreyes porque no los quería".

Petro afirmó que la ola conservadora que se expande por Sudamérica "viene de fuera", aunque se ha mostrado convencido de que el progresismo volverá tanto a Colombia como a la región. No obstante, no descarta que acabe bajo control de Estados Unidos, país que "no supo comprender la diversidad de Latinoamérica".