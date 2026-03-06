EU estudia exigir licencias a empresas que quieran exportar microchips integrados con IA

El Departamento de Comercio de Estados Unidos está trabajando en un proyecto de ley que obligaría a fabricantes de semiconductores como Nvidia o AMD a pedir autorización al Gobierno norteamericano cada vez que quieran exportar microchips integrados con IA.

El reglamento es, de momento, un borrador que podría ser modificado o, incluso, descartado. Sin embargo, de salir adelante, Washington podría emplear este mecanismo para controlar qué países pueden construir centros de datos y dictar las condiciones, según informó Bloomberg citando fuentes conocedoras del asunto.

La medida supondría un endurecimiento de las restricciones ya aplicables a unos 40 estados del mundo, y las fuentes han avanzado que el calendario y el éxito a la hora de contar con el beneplácito de la Casa Blanca variará en función del volumen del pedido de chips y la sofisticación técnica de los mismos.

En este sentido, las grandes compras de chips acapararán una mayor atención y solo serán autorizadas si es realizada desde países aliados que ofrezcan garantías de seguridad y se comprometan a invertir en el sector de la IA estadounidense.

Además, las empresas que construyan clústeres de cierto tamaño necesitarían una preautorización antes de solicitar licencias de exportación.

Estas podrían requerir la divulgación del modelo de negocio o la aceptación de inspecciones del Gobierno a las instalaciones.