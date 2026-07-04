Julio 2026: días festivos y efemérides

El mes de julio, cuyo nombre rinde homenaje a Julio César o a Iulo, marca el inicio de la segunda mitad del año con una carga histórica significativa. Esta etapa del calendario destaca por ser un periodo de transición donde el clima y la tradición se entrelazan para definir el ritmo de las actividades anuales.

En el contexto mexicano, julio es fundamental para el sector agrícola debido a la llegada de lluvias que favorecen la preparación de suelos y germinación de cultivos. Además, este mes permite la cosecha de diversos productos como lechuga, tomate verde y papaya, fortaleciendo el abasto alimentario del país durante este ciclo productivo.

Efemérides en México

01 de julio: Día del Ingeniero.

01 de julio de 1897: Comienzan los cursos de la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz.

01 de julio: 1906 El periódico Regeneración publicó el "Manifiesto a la Nación" y el "Programa del Partido Liberal Mexicano", con el lema "Reforma, Libertad y Justicia". Este documento propuso diversas reformas sociales y económicas, las cuales serían retomadas en la Constitución de 1917.

02 de julio de 1911: Murió el periodista revolucionario Filomeno Mata en Veracruz.

02 de julio de 1915: Muere en París, Francia, el general Porfirio Díaz, expresidente del país.

03 de julio de 1955: Las mujeres en México votan por primera vez en elecciones federales.

06 de julio de 1907: Se expidió el Decreto de constitución de los Ferrocarriles Nacionales de México.

07 de julio de 1859: El presidente Benito Juárez anuncia en Veracruz las Leyes de Reforma; en ellas se incluyen la Ley del Matrimonio Civil, la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero.

09 de julio de 1894: Murió el músico y compositor guanajuatense, Juventino Rosas. 09 de julio de 1986: Murió Francisca Ernestina Moya Luna, fundadora de la Escuela Nacional de Danza.

12 de julio: Día del Abogado.

13 de julio de 1954: La pintora Frida Kahlo fallece en Ciudad de México; es una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional.

18 de julio: Día de la secretaria. 20 de julio de 1923: Asesinan a Francisco Villa en Parral, Chihuahua.

21 de julio de 1988: Se llevó a cabo el primer trasplante de corazón en México en el Centro Médico Nacional "La Raza".

Días internacionales

Estos son los días internacionales que podemos encontrar en el calendario oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

04 de julio: Día Internacional de las Cooperativas.

06 de julio: Día Mundial del Desarrollo Rural .

07 de julio: Día Mundial de la Lengua Kiswahili .

11 de julio: Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica de 1995 / Día Mundial del Caballo / Día Mundial de la Población .

12 de julio: Día Internacional de la Lucha contra las Tormentas de Arena y Polvo / Día Internacional de la Esperanza.

15 de julio: Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.

18 de julio: Día Internacional de Nelson Mandela.

20 de julio: Día Internacional de la Luna / Día Mundial del Ajedrez.

25 de julio: Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes / Día Internacional para el Bienestar Judicial / Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos.

28 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis (OMS).

30 de julio: Día Internacional de la Amistad / Día Mundial contra la Trata.

Fechas de calendarios generales