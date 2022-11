Tendencias de marketing digital que sí se cumplieron en 2022

Estamos a poco más de un mes de que termine el 2022, justamente en enero escribí las 12 tendencias de marketing digital que predominarían a lo largo del año. Hacer una lista de este tipo es jugar un poco al azar, con base en datos históricos y experiencias previas. Usualmente nadie hace una revisión a posteriori para saber qué sí se cumplió. Rompiendo con ese patrón, yo sí deseo hacer una revisión retrospectiva.

1. Influencer marketing

Cumplido. De acuerdo a un estudio llevado a cabo en noviembre de 2022, por Emplifi, empresa dedicada al análisis en redes sociales, el 70% de las personas toma en cuenta las reseñas o calificaciones dadas por influencers (UCG o contenido generado por usuarios y no marcas) antes de hacer una compra. Y esta tendencia seguirá creciendo; se espera que la inversión en influencer marketing para el 2026, a nivel mundial sea de 28,000 millones de dólares (datos de la plataforma Fohr que administra campañas en este sector).

2. Mercadotecnia enfocada en personas (Human Centric Marketing)

Cumplido. Aunque no lo vemos en todas las industrias y todas las marcas, sí existe un enfoque hacia las personas (donde claramente hay un interés comercial detrás). Por citar algunos ejemplos: nuevas medidas de seguridad al usar taxis de aplicación como Didi, que te permite grabar desde el celular todo lo que sucede a lo largo de un viaje. O la inversión publicitaria realizada por BBVA para evitar fraudes contra sus clientes. O el contenido en redes sociales, que en lugar de pedir algo a su audiencia (comprar, leer, dar clic) ofrecen valor… humor, datos útiles, ideas.

3. Inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés)

Cumplido. Cada vez está más presente, inclusive han cobrado fuerza las herramientas online, para crear imágenes o textos. También la inteligencia artificial está presente en muchas campañas publicitarias que no dependen de cookies (archivos que recaban información de la persona detrás del teclado), sino la AI analiza grandes cantidades de datos contextuales para entender al target y mostrar los anuncios más adecuados.

4. Protección a los datos personales

Parcialmente cumplido. Aunque es una preocupación creciente por parte de la población, seguimos sabiendo de filtraciones de datos de las grandes empresas de tecnología o ciberataques a instituciones, como el llevado a cabo por el grupo de hacktivistas Guacamaya. Si la Sedena vio vulnerada su seguridad cibernética ¿qué podemos esperar los mortales?

Relacionado con este punto, Google dijo en una entrada de su blog el lunes 14 de noviembre, que estaría "haciendo actualizaciones en los próximos meses para proporcionar aún más control y transparencia sobre los datos de localización". Esto se deriva de una investigación del 2018 tras un informe que menciona que Google registró datos de localización, pese a que los usuarios le indicaron que no lo hiciera.

5. Priorizar aún más los dispositivos móviles

No cumplido. Si bien existe una clara conciencia acerca del consumo de internet en celulares, sobre computadoras, no vimos grandes cambios en formatos o contenido que no presenciamos en el 2021 o antes.

6. Búsquedas por voz

No cumplido. Desde antes del 2020 se ha mencionado que el próximo año habrá un repunte exponencial en las búsquedas por voz. Aunque la venta de bocinas inteligentes, también conocidos como asistentes domésticos, ha aumentado (Alexa, Siri, Google Nest y Cortana), las búsquedas por voz no lo hicieron tanto. De acuerdo a estudios realizados en 2021, las consultas por voz a través de Google representaron el 27% del total (aumentó un 7% comparada con el año anterior). Y con base en datos de Microsoft y su herramienta Cortana, para ellos las búsquedas por voz fueron 25% de todas las consultas.

7. Alinear el SEO con los Core Web Vitals de Google

Cumplido. Entre todos los que estamos involucrados con sitios web y posicionamiento orgánico, a lo largo del 2022 estuvimos enfocados en las métricas de experiencia de usuario llamadas Core Web Vitals. Básicamente se refieren a la velocidad de carga, la capacidad de respuesta de la página y su estabilidad visual.

8. Live streaming shopping

No cumplido. Esta tendencia china de transmisiones en vivo, a través de redes sociales para mostrar bondades de productos y realizar la compra en tiempo real, no se hizo presente entre el público mexicano. Hubo algunos intentos en nuestro país, por ejemplo llevados a cabo por Shein, Amazon y el diseñador Anuar Layon (creador de Mexico is the Shit). Sin embargo, no es algo copiado por muchas otras compañías.

9. Chatbots y live chats

No cumplido. Al igual que la búsqueda por voz, el aumento de chatbots y live chats para atención al cliente, no creció significativamente. Ya eran parte de nuestras interacciones con bancos y otro tipo de empresas.

10. TikTok

Cumplido. Esta red social originada en China, tiene un valor de marca calculado en 59,000 millones de dólares, de acuerdo a Brand Finance. Es un fenómeno en muchos países, incluyendo México. Tal es su éxito que hasta personajes como el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, sube contenido allí, hablando de recomendaciones musicales o literarias y tiene 365,000 seguidores.

11. Marcas asociadas a causas sociales

No cumplido. Más allá de los patrocinios en la Marcha del Orgullo Gay, colocar colores morados en marzo por el Día Internacional de la Mujer o rosa en octubre por la lucha contra el cáncer de mama, todo eso ya lo venían haciendo. No vimos un aumento en el involucramiento masivo de marcas con causas sociales.

12. Reels de Instagram

Cumplido. El reel en Instagram (video, en formato vertical, cuya duración es de 15 a 60 segundos máximo) cobró mucha fuerza y más porque esta red social intentó copiar a TikTok y mostraba de manera orgánica más videos que imágenes fijas. Así mismo, según el informe de referencia de redes sociales del tercer trimestre de 2022, elaborado por Emplifi, en Instagram el formato con mayor rendimiento fueron los reels.

¿Me faltó incluir algo? ¡Siéntete con la libertad de escribirme!

itzayana.rios@eleconomista.mx