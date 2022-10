¿Qué busca el ministro Zaldívar con su cuenta en TikTok?

El 14 de septiembre de 2021, TikTok le dio la bienvenida al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien se sumó a los más de 50 millones de mexicanos que actualmente utilizan la plataforma de videos cortos (Kepios & ByteDance, 2022). El material con el que inauguró su cuenta de TikTok fue un fragmento de su participación durante un noticiero televisivo hablando sobre la despenalización del aborto en México y desde entonces no ha parado de compartir contenido de todo tipo con sus casi 300,000 seguidores.

La recomendación del libro que está leyendo, sus gustos musicales —entre los que destaca la música de Taylor Swift— el ministro Zaldívar publica contenidos con los que se intenta subir a tendencias —y a veces, también, al tren del mame— y responde a preguntas sobre su actividad profesional. Ejemplo: “¿La Suprema Corte puede legalizar la marihuana?”.

De acuerdo con el ministro presidente, la justificación de su presencia en la plataforma de videos cortos de origen chino es conectar con el público joven: “Soy el primer presidente de la Corte que estoy en la plataforma digital de TikTok y he sido muy criticado por eso. (...) Así se comunica con los jóvenes hoy, no con cartabones, con discursos totalmente acartonados que responden a otra época. El futuro de México está en ellos y quienes no lo entienden es problema de ellos, no mío”, defiende el ministro en uno de los vídeos que almacena en su perfil.

Vale la pena aclarar que TikTok se popularizó en México hace poco más de dos años, lo que hace imposible que un ministro presidente anterior a Zaldívar se la haya jugado en esta plataforma.

El análisis de la cuenta de Zaldívar en TikTok

La cuenta de Arturo Zaldívar en TikTok ha generado mucha expectativa y mensajes positivos desde su creación, de acuerdo con un análisis realizado por la plataforma SentiOne, experta en monitoreo de redes sociales, a petición de El Economista.

La recepción positiva se explica por manifestar apertura al diálogo con sus seguidores, generando comunidad a través de hashtags como #aprendeentiktok #datoscuriosos #SCJN.

Gráfica de sentimiento que genera el contenido de la cuenta @arturizaldivarl en los usuarios que interactúan con ella. Fuente: SentiOne, a petición de El Economista.

Los usuarios de TikTok le han manifestado su apoyo a través de comentarios y reacciones en sus videos, que oscilan los 3 millones de “Me gusta” (likes) en los más de 260 videos que ha compartido desde su cuenta oficial. Sus seguidores se han mostrado a favor de toda la información que comparte e incluso hay quienes le expresan amor y admiración. ��

Si la cuenta del ministro Zaldívar le perteneciera a una marca corporativa, su equipo de marketing estaría de celebración al ver los resultados de la evaluación durante el último mes, realizada por SentiOne. Tomando en cuenta la relación entre los comentarios positivos y negativos, la cuenta y el engagement provocado (las interacciones de los usuarios) tienen una calificación de “Excelente”, es decir, que la marca es amada en internet con 0.95 en una escala de 0 a 1.

Gráfica de relación de declaraciones positivas a declaraciones negativas entre los seguidores de la cuenta @arturizaldivarl. Fuente: SentiOne, a petición de El Economista.

El escaparate político

Andrés García, director de la Agencia Ayopa Marketing Político, asegura que la popularidad de TikTok la ha convertido en una herramienta atractiva para los interesados en contender por un cargo público, pues es un canal con el que se busca la aprobación y empatía de un público joven, aunque refiere que aún no está comprobada su eficacia en procesos electorales.

“No hay estudios que sustenten que haya una correlación entre voto joven y el uso de la plataforma de TikTok. Se han hecho algunos esfuerzos en América Latina para intentar estudiar el fenómeno, pero no hay evidencias concretas. Todavía está lejana la posibilidad de que exista conexión entre la intención del voto y la plataforma de TikTok”, dijo García, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Con su cuenta en TikTok, es claro que el ministro Zaldívar destina parte de su tiempo en generar material audiovisual para alimentar su perfil en una de las plataformas sociales más populares, propiedad de la empresa china ByteDance, y que destaca por la inmediatez en el consumo de los contenidos.

¿El ministro Zaldívar tiene una estrategia?

García asegura que no existe un objetivo que pueda atender una estrategia de parte de Zaldívar: “Me parece que responde más a un tema de personalidad del ministro que a una estrategia con un objetivo. En los personajes que van hacia una elección por supuesto que se usa con esos fines, pero en el tema del ministro, sinceramente no encuentro la estrategia”.

La crítica al trabajo que lidera Zaldívar en la red social de origen chino gira en torno a señalar los temas y tendencias que aborda, que en muchas ocasiones no atienden a tópicos relacionados con el quehacer del Poder Judicial: “Podría ser una herramienta que le ayude a acercar a la gente al tema del Poder Judicial; sin embargo, yo pienso que el segmento de TikTok estaría interesado en un millón de cosas antes que estar interesado en temas de jurisprudencia o de la Corte”

El experto explica que los intentos por posicionar mensajes en la plataforma de videos cortos están lejos de rendir frutos, pues el factor de la inmediatez limita el análisis y la comprensión de los mismos: “En todas las redes sociales, con excepción de Twitter, son muy poco analíticos los usuarios y más bien muy efímeros, todo pasa en un minuto. Se subió un video, una superproducción, 20 segundos que duró y ya pasó en mi timeline. Ya no funciona. Pero TikTok es especialmente más efímero que todas las redes”.

ivan.quezada@eleconomista.mx

kg