Optimismo en sector tecnológico recae en algunas verticales

El optimismo sobre el mercado mexicano del que hablan algunas empresas tecnológicas corresponde a ciertos sectores. Se trata principalmente de aquellas compañías que basan su oferta en los servicios como la ciberseguridad y la nube y de aquellas dedicadas a la infraestructura que da sustento a estas tecnologías.



La plataforma de relacionamiento con clientes (CRM) Salesforce ve mucha demanda de software empresarial en México. La compañía de sistemas de refrigeración Stulz estima que 2023 será un año activo para la inversión tecnológica. El integrador argentino Globant comprometió la inversión de 90 millones de dólares en México entre 2022 y 2025.



Más allá de que los empresarios tienen que ser optimistas sobre los resultados de su negocio, Ricardo Zermeño, director general de la consultoría Select, piensa que las empresas consultadas pertenecen a ciertas verticales del sector de tecnología que cuentan con liquidez y capacidad para sumar valor agregado a otras compañías.



Otras empresas, como los fabricantes y los distribuidores mayoristas podrían no tener la misma opinión sobre su futuro próximo.



“Son empresas que están aprovechando segmentos de crecimiento, hablamos de una empresa de software de aplicaciones, una de infraestructura y otra de servicios exactos”, dijo Zermeño en entrevista.



Salesforce, Stulz y Globant son compañías que están disfrutando de crecimientos dinámicos, tienen fortaleza financiera y que han sido menos afectadas por problemas como el desabasto de insumos y por clientes de sectores específicos, como el gubernamental. Además de que cuentan con liquidez suficiente y, en muchos casos, acceso a los mercados.



Del otro lado, sectores como el de los vendedores mayoristas, los distribuidores y aquellos que están en sectores tradicionales de hardware son en muchos casos pequeñas y medianas empresas, con poca liquidez, sin acceso a crédito y sin un inventario claro están siendo más afectadas por el entorno macroeconómico de inflación y alza de tasas de interés, de acuerdo con Zermeño.



Las buenas predicciones de empresas de tecnología como Salesforce, Stulz y Globant no sólo se debe a su posición en el mercado de tecnología. La tendencia de digitalización provocada por los efectos de la pandemia de Covid-19 se mantiene y eso provoca que distintas compañías generen demanda dentro de este sector.



“Después de la experiencia de la pandemia, donde los que no habían invertido en tecnología sufrieron, creo que hay una tendencia a corregir a los rezagados en la digitalización. Yo creo que si hay una tendencia a digitalizar el negocio”, dijo.



