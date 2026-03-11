Certeza jurídica e incentivos a la inversión, factores para un mayor crecimiento: Mifel

Para Daniel Becker, presidente y director general de Banca Mifel, brindar certidumbre jurídica e incentivos a la inversión son factores fundamentales para impulsar un mayor crecimiento económico del país.

Banca Mifel, especializada en la atención de empresas -aunque también está en los segmentos de hipotecas y consumo-, cerró el 2025 con una cartera de crédito por casi 93,000 millones de pesos, una utilidad de 3,500 millones y un crecimiento de 15% anual.

En entrevista con El Economista, Daniel Becker consideró que el 2026 también será un año retador por los conflictos geopolíticos, la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que estima tendrá una salida positiva, y temas de inseguridad, aunque mencionó que el gobierno ya ha dado pasos importantes.

De igual forma, mencionó que es importante mantener niveles de deuda estables y conservar el grado de inversión, entre otros.

En este sentido, el pronóstico de crecimiento del PIB de Mifel para el 2026 es de 0.8 por ciento. “Necesitamos un mayor crecimiento”.

Garantía para los inversionistas

En materia de certeza jurídica el director de Mifel mencionó que debe haber garantía para los inversionistas de que no habrá cambios en el camino. “Que sepan que su inversión está protegida”.

Agregó: “Necesitamos es que haya mayor Inversión Extranjera Directa e inversión local, que a veces la inversión local es más grande que la extranjera. Necesitamos que la inversión, en general, tenga certeza jurídica; de que no va a haber cambios en el proceso, en las reglas del juegoy eso puede acelerar el crecimiento”.

De igual forma, comentó que no estaría mal que hubiera incentivos fiscales, aunque, aclaró que no necesariamente implica disminuir el Impuesto sobre la Renta (ISR).

“Que puedan tener depreciación acelerada de sus activos fijos, o también si fuera una combinación de depreciación acelerada con ISR”.

Refirió que si se logra sustituir otro 15% de las exportaciones que hace China a Estados Unidos, el PIB de México puede crecer otros 1.5 puntos porcentuales.

Asimismo, puntualizó que la inversión en infraestructura, especialmente en el sector energético, es crucial.

“Tienes una economía más grande, tienes la posibilidad de tener más contribuyentes, mayor captación fiscal. O sea tienes un círculo virtuoso muy positivo y hacer cosas para combatir la informalidad y el efectivo”, apuntó.

Facilitar apertura de empresas

Otro factor que el director de Mifel consideró necesario es facilitar la apertura de empresas en el país, ya que, dijo, hoy es muy engorroso.

“Que las empresas se puedan abrir en un día, y que puedas darte de alta en el SAT en un día. Creo que eso sería también muy valioso para un mayor dinamismo de la economía”, expuso.

Plan México, positivo, pero debe ir acompañado

En este sentido, Becker resaltó que el Plan México, presentado a inicios del 2025, tiene cosas muy positivas y rescatables, pero subrayó que debe ir acompañada de los factores mencionados.

“Si tienes eso, creo que podemos tener un país distinto, porque en lo que tenemos que acelerar el paso, es tener un país más igualitario”, enfatizó.

Nuevos jugadores digitales, presionarán a grandes bancos

El presidente de Mifel, entidad que ya alcanzó casi el millón de clientes y más de medio millón de cuentas aperturadas, estimó que con la llegada de nuevos jugadores digitales al sector, se empezará a ver la transición, además de que generarán presión a los grandes bancos.

“Porque van a ir, sobre todo al principio, por depósitos. Ahí es donde creo que va a empezar a haber un cambio hacia otros instrumentos bancarios”, argumentó.

Añadió: “Vamos a empezar a ver la transición, a que el depositante mexicano no siga subsidiando las utilidades de los bancos que tienen el poder de mercado”.