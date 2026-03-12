Argentina alcanza un principio de acuerdo por el default de 2001

Argentina alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre en el marco de la demanda que mantenían abierta en Nueva York por el default de 2001.

Así lo comunicaron las partes mediante la presentación de una carta ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York.

En el escrito se anunció el entendimiento con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que en su momento compraron deuda en cesación de pagos para demandar al país, pese a los canjes ofrecidos en 2005, 2010 y 2016 durante las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, respectivamente. Las partes acordaron suspender los procedimientos mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo.

“Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”, indicó en un comunicado el abogado Dennis Hranitzky, representante de dos de los fondos litigantes.

Las partes solicitaron a la jueza suspender el litigio y también dejar en suspenso el reclamo de Bainbridge sobre la entrega de la participación de la República en Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación hasta que se finalice el acuerdo de conciliación.

Los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund (holdouts) llegan a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal.