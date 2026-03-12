Mercado Libre anuncia inversión de 3,400 millones de dólares en Argentina para 2026

Desde Nueva York, Mercado Libre anunció su plan para este año: destinará 3,400 millones de dólares a la Argentina para expandir su operación logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech.

La inversión es un 30% más de lo anunciado en 2025 -2,600 millones de dólares- y se da a conocer a semanas de presentar sus resultados 2025, los últimos que tuvo a la compañía con Marcos Galperin como CEO. Desde 1° de enero de este año, Ariel Szarfsztejn asumió ese cargo.

Como parte de este plan, el unicornio incorporará 1,900 nuevos empleos en distintas áreas estratégicas, una cifra similar a la anunciada en 2025. Actualmente, en el país, la compañía emplea a 16,700 personas.

Según comunicó la empresa, la inversión incluye tanto bienes de capital como gastos operativos. “Tenemos la convicción de seguir apostando por Argentina. Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y PyMEs”, señaló Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina.

Los fondos -detalló la empresa- estarán destinados a ampliar la red logística, el desarrollo de nuevos centros de almacenamiento, la mejora tecnológica de la plataforma y el crecimiento de Mercado Pago.

Cómo cerró el 2025

El anuncio se da luego de que la empresa diera a conocer sus resultados 2025 con ingresos de $28,900 millones. Esta cifra significa un crecimiento del 39% interanual con un aumento del resultado operativo de 22 por ciento.

A la vez, la empresa anunció su desembarco en China con un centro logístico en una estrategia para hacer frente a la arremetida de Shein y Temu en la Argentina y la región.

En el negocio de e-commerce, el GMV (volumen bruto de mercancías vendidas) alcanzó 19,900 millones de dólares,con un crecimiento interanual de 37% en dólares.

Por otro lado, los compradores únicos trimestrales superaron por primera vez los 80 millones, con un récord de 16 millones más de usuarios en el último año.

Mercado Pago, por su lado, alcanzó niveles líderes de NPS en Brasil, México, Argentina y Chile. En el último, los usuarios activos mensuales totalizaron casi78 millones (+27% interanual). El negocio publicitario Mercado Ads creció 67% interanual en moneda constante.