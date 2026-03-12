Renuevan tope de 24 pesos por litro a precio de gasolina regular

El gobierno federal y representantes del gremio gasolinero nacional firmaron este miércoles la renovación del pacto voluntario mediante el cual se sostendrá por seis meses más el precio final a los consumidores de gasolina Magna en un máximo de 24 pesos por litro.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó en su cuenta de X que mediante dicho acuerdo se ha logrado mantener estabilidad en el precio de este combustible utilizado por más de 75% de los vehículos ligeros.

"En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México y empresarios gasolineros, y pensando siempre en el bienestar de las familias mexicanas, el día de hoy firmamos la renovación de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, lo que ha permitido que por más de un año el costo de la gasolina regular no supere los 24 pesos por litro", publicó la funcionaria.

En su salida de la reunión con empresarios en Palacio Nacional, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, adelantó que se podría dar un pacto similar para el precio del diésel al consumidor final, mientras que para la gasolina Premium no es necesario porque es muy pequeño el mercado y sus consumidores tienen otra dinámica adquisitiva.

"Estamos bien, no hay subsidios implícitos en la gasolina, se mantiene el 23.99", dijo, "podría ser para el diésel pero para otra gasolina no es necesario, la mayor parte de las ventas son de gasolina Magna".

Y el presidente de Onexpo Nacional, Enrique Félix Robelo, asistió al Acto de prórroga por seis meses más del acuerdo para mantener un precio de hasta 24 pesos por litro de gasolina Magna que aplica en alrededor del 94% de las 13,400 estaciones de servicio en nuestro país donde dijo que “siendo una medida de economía social importa que mantenga también viabilidad financiera que asegure su perdurabilidad”.

“Nosotros no estamos teniendo pérdidas, por eso es el acuerdo precisamente, se mantiene en 24 pesos el tope en el precio de la gasolina regular, lo firmaron los diferentes grupos y marcas del país”, aseveró.

Suscribieron de manera voluntaria el acuerdo, representantes de las empresas gasolineras: Servifácil; Valores ABC; Glencore; G500; Grupo Rendilitros; Grupo Petro; Grupo Ferche; Valero; Grupo Orsan; Gasolinero Colosio; Grupo ENERGIAMAS; Petrodiésel del Centro; Grupo Synergo; Grupo Garel; Grupo Hidrosina; Grupo Gazpro; Grupo SIMSA; OXXO Gas; Grupo Petroil; Grupo Saru; Distribuidora Central de Diésel de Vallarta; Grupo Burgos; Onexpo; Grupo Iconn; y Corporativo Lodemo.

Según el empresario, existen los mecanismos para sostener y aguantar los precios bajos en el país ante las presiones recientes a nivel mundial en el precio del petróleo, ya que la Secretaría de Hacienda aplicará los estímulos fiscales que sean necesarios.