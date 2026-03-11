Covalto apuesta por el nicho subatendido de la banca: las pymes

El banco digital Covalto busca consolidarse como una de las principales instituciones financieras enfocadas en pequeñas y medianas empresas (pymes) en México explicó Mark McCoy, director general de la entidad.

Aunque representa una parte relevante del tejido empresarial en México, este segmento ha sido ampliamente subatendido por la banca tradicional, subrayó.

En conferencia de prensa, para presentar sus “Perspectivas 2026”, directivos de Covalto señalaron que la tecnología se ha convertido en un componente central de su estrategia para atender a pequeñas y medianas empresas, al permitir reducir costos operativos y mejorar las condiciones del financiamiento.

“La tecnología es un habilitador que nos permite reducir costos y ofrecer mejores tasas. La utilizamos para los procesos transaccionales, mientras que el banco se enfoca en personalizar la relación con cada cliente”, explicó Sergio Arias, presidente y DGA de Covalto.

Por su parte, el Co CEO y Co fundador del banco, David Poritz señaló que han fortalecido sus capacidades digitales para procesar información fiscal y financiera de las empresas con mayor agilidad, lo que facilita la evaluación del riesgo crediticio.

Mostraron que en el 2025, su cartera de crédito aumentó 51% anual mientras la captación avanzó 53% frente al año previo.

Sectores de expansión y la geografía

McCoy mencionó que los sectores de mayor expansión para su negocio son servicios, que incluye intermediarios financieros no bancarios como Sofomes; así como comercio, transporte, construcción y manufactura y la cadena agroalimentaria.

Enfatizó que la cobertura nacional de la firma está distribuida en todo el país. Cerca de 40% en la zona metropolitana; 35% en la zona norte; 20% en occidente y el resto en sur y sureste.

Consideró que su ventaja competitiva respecto de otros bancos es el tiempo de respuesta al cliente, otro resultado del uso de la tecnología.

Destacó que en captación han tenido productos que llamó “Estrella” como los pagarés a dos, tres y cinco años, que ofrecen los rendimientos más competitivos, con tasas por encima de Cetes.

Esto como resultado del esquema que tienen de costos de operación estratégicamente bajos por no tener sucursales ni manejo de efectivo.

Financiamiento a proveedores, la evidencia de nearshoring

De acuerdo con el banquero McCoy, este enfoque también ha permitido ampliar el financiamiento a pymes proveedoras de grandes compañías internacionales que operan en México, particularmente en el norte del país.

Comentó que 40% de la cartera de la institución se concentra en el norte del país, particularmente en estados con fuerte actividad industrial como Nuevo León, Sonora, Baja California y Sinaloa, donde se están fortaleciendo las cadenas de suministro asociadas al fenómeno de relocalización de cadenas de suministro o nearshoring.

“Hemos aprovechado el nearshoring en el norte del país (…) si bien se presentó una pausa después de un par de años de muchas oportunidades, sí tenemos evidencia de que se está retomando el apetito y la continuidad del T-MEC dará un impulso mucho mayor” , consideró.

Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores muestran que el sistema de la banca múltiple registró utilidades por 304,400 millones de pesos al cierre del año 2025.

Si bien las ganancias se concentran en los grandes bancos encabezados por BBVA México; Banorte y Santander; instituciones como Covalto, Consubanco y Multiva destacaron por el crecimiento de sus resultados durante el año.