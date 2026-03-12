Perú regularizará abasto de gas

Perú ha enfrentado la crisis energética más grave de los últimos 20 años. Al menos así lo reconoció hace unos días el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro. Ahora, el presidente del Perú, José María Balcázar, en conferencia de prensa junto a sus ministros, dio luces de cuándo, finalmente, volvería el país a la normalidad.

“(...) Las tuberías necesarias para la reparación del gasoducto ya han sido trasladadas a la zona de intervención dentro de los plazos establecidos, lo que permite avanzar en la segunda etapa de los trabajos para reestablecer el sistema de transporte de gas natural”, mencionó Balcázar. En detalle, de acuerdo con el cronograma de trabajo, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), dice el mandatario, prevé culminar la instalación de dichas tuberías hacia el viernes 13 de este mes.

“Eso nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país. El sábado 14, por ejemplo, se reabrirá el sistema de gas para los grifos, lo que permitirá la reiniciación de la distribución del gas natural vehicular (GNV) y comenzar el abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio”, agregó el presidente.

Ese mismo día, el sistema estará ya disponible para todos los sectores industriales: “Se asegura que el transporte público y las industrias puedan acceder nuevamente al combustible”, dijo. “Con este proceso ordenado y responsable, esperamos que el domingo 15 el sistema de distribución de gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao”, subrayó.

Si bien el panorama es prometedor, pues en unos días finalmente se verán las soluciones en línea con el plazo que se había previsto inicialmente (14 días), el ministro Alfaro también dio a conocer los stocks de combustible disponibles mientras se normaliza la situación.

“El GLP ha enfrentado una sobredemanda. Muchos hogares han comprado dos o tres balones [de GLP] pensando que la crisis se iba a alargar [...] Invocamos a la población a que no [tengan un exceso de inventario”.