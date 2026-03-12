México entra a top 10 de penetración de e-commerce

En el 2025 el comercio en línea en México representó 17.7% del valor de las ventas minoristas del país, por lo que la nación accedió al top 10 de países con las mayores penetraciones de esta modalidad de venta, de acuerdo con datos revelados este miércoles por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

En términos de nivel, el año pasado el valor de las ventas por internet dentro del país creció 19.2% a 941,000 millones de pesos, lo que significó un incremento muy similar al del 2024, que fue de 20 por ciento. El crecimiento a doble dígito se mantuvo por séptimo año al hilo.

Este avance estuvo por arriba del promedio de crecimiento del comercio minorista total, lo que permitió el incremento en la participación de las ventas online. Entre el 2024 y el 2025, esta pasó de 14.8% a 17.7 por ciento.

“Por cada 100 pesos vendidos en el canal minorista, 17.7 pesos se generan a través del canal digital, lo que demuestra que el canal online no es solo un complemento, sino un motor estructural del consumo mexicano”, dijo la AMVO al presentar los resultados de su Estudio de Venta Online 2026.

Es destacable que la penetración del también llamado e-commerce en México es mayor que el promedio en América Latina, que ya de por sí, es una región adelantada en esta asignatura a nivel mundial.

En la región las ventas online representaron el año pasado 15.9% del comercio minorista consolidado, coeficiente que se ubica muy por encima del 8.9%, que es el promedio mundial.

De acuerdo con los datos de la AMVO, el valor del comercio electrónico del 2019 a la fecha ha crecido 411% de forma acumulada y 31.3% en promedio cada año.

En el listado de penetración global México supera a países como Finlandia (17.1%), Estados Unidos (16.8%), Polonia (15.6%), Grecia (15.6%), Dinamarca (14.5%), Argentina (14%) o Singapur (13.1 por ciento).

En tanto, superan a nuestro país China (45.8%), Corea del Sur (28.25), Reino Unido (27.7%), Noruega (22.3%), Indonesia (21.3%), Rusia (19.5%) y Lituania (18.2 por ciento).

Durante 2025 el número de compradores digitales en México creció 6.5% al pasar de 72.5 a 77.2 millones de personas.

“El perfil del comprador es primordialmente millennial, ya que la mayor representación se ubica en el rango de edad de 29 a 44 años, pertenecientes sobre todo a estratos socioeconómicos altos, aunque los estratos medio bajos representan ya el 14% de los compradores digitales”, refirió la AMVO.

Los millennials representaron así 34% de la población compradora, aunque ya seguida muy de cerca por la generación Z, que tuvo una cuota de 31 por ciento.

De acuerdo con los datos de la AMVO, el valor del comercio electrónico del 2019 a la fecha ha crecido 411% de forma acumulada y 31.3% en promedio cada año.