¿Nos van a inundar de petróleo?

Si el piloto hablara desde la cabina, avisaría que vamos a pasar por una zona de turbulencia. Cinturones, por favor.

Ayer surgió un aviso: el mundo abrirá sus bodegas y liberará el equivalente a cuatro días de toda la producción petrolera del planeta. Son 400 millones de barriles. Pese a la supuesta “abundancia” temporal acordada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el crudo subió ayer de precio. ¿Por qué? Tal vez por esto:

Al menos tres capitanes decidieron avanzar este miércoles por la zona marítima que este mes se convirtió en la más peligrosa del mundo: un estrecho de agua salada que tiene unos 50 kilómetros de ancho, poco más que lo que recorre un maratonista durante una carrera.

Sabemos que al menos fueron tres porque ayer un trío de barcos comerciales fue impactado por armas cerca del Estrecho de Ormuz, precisamente frente a Irán. Al parecer, el gobierno de esa nación cumplió su amenaza.

El acto violento tiene un impacto indirecto sobre México: Pemex va a cobrar más por el crudo que vende a los extranjeros. Ese es el lado positivo. Ayer, el petróleo nacional cotizaba en casi 82 dólares, un precio 34 por ciento más alto que al cierre de 2025.

Sin duda, ayuda a pagar deudas. ¿Cuánto tiempo puede permanecer así el precio?

A juzgar por lo que hizo ayer el presidente Donald Trump, el conflicto no acabará pronto.

El momento es útil para entender qué terreno pisamos. Primero, el de la esquizofrenia ilustrada en una historia recuperada por The Wall Street Journal, medio que citó como fuente a un funcionario gubernamental:

“El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, comunicó a sus homólogos del Grupo de los Siete la postura de la Casa Blanca el martes por la mañana: una intervención masiva en los mercados petroleros era prematura”.

“Menos de dos horas después, los funcionarios estadounidenses revirtieron su postura y presionaron a sus homólogos para una importante liberación de petróleo”.

“El cambio de 180 grados se debió a un vuelco de opinión del presidente Trump, según un alto funcionario de la administración. La postura anterior de Wright reflejaba las opiniones de Trump”, expuso The Wall Street Journal.

“(El presidente) cambió de opinión después de que sus asesores lo convencieron de que tal medida era necesaria para controlar la volatilidad de los precios del petróleo”.

Por el estrecho de Ormuz habitualmente pasa poco más del 20 por ciento de la producción de petróleo del mundo, que supera ligeramente los 100 millones de barriles diarios.

Lejos de ahí, Estados Unidos contribuye de manera individual con más de 20 millones: es el mayor proveedor. Arabia Saudita, Irak, Irán, Emiratos Árabes y Kuwait producen en conjunto una cifra equivalente.

Como saben, ahí está el problema: están en el barrio de Ormuz y, de ahí, con suerte, hoy sale apenas la mitad de la producción regional, gracias a ciertos oleoductos que permiten esquivar el conflicto y sacar crudo por otras zonas.

Hagan cuentas de nuevo. La AIE liberará 400 millones de barriles, equivalentes a 40 días de la producción atorada. Por aritmética simple, quienes ayer negociaron contratos de crudo estimaron que esto puede extenderse más tiempo. Si no, ¿por qué subió el precio del crudo?

Hay que considerar el valor estratégico que adquiere Latinoamérica, una zona en relativa paz que tiene reservas para compensar los faltantes si el conflicto de Medio Oriente se prolonga.

Pero Brasil, con una producción de 3.5 millones de barriles diarios, es el único país latinoamericano entre los diez primeros productores del mundo.

México, con finanzas públicas limitadas y un Pemex empobrecido, hoy produce solamente 1.6 millones de barriles. Y Venezuela, que tiene las mayores reservas del mundo, difícilmente produce un millón de barriles diarios.

Pero Trump ha resuelto que las empresas de su país deben producir más, allá en el sur. Y en México, el equipo de Carlos Slim gana terreno en las oportunidades de producción para la inversión privada.

La información disponible indica que no vamos a inundarnos de petróleo con la liberación de millones de barriles procedentes de inventarios. Irán se ha desestabilizado y eso cambió el mercado global de crudo. Hay muchos riesgos. También oportunidades.