Rentabilidad fue clave para avanzar de Sofipo a banco: Finsus

Alcanzar la rentabilidad en mayo del 2025, fue un paso clave en el proceso que atraviesa la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Finsus tras presentar su solicitud para convertirse en banco con una operación digital en el 2024.

Este objetivo no solo surgió como iniciativa de la propia institución, sino que también fue discutido con las autoridades regulatorias, de acuerdo con Carlos Marmolejo, director general de la financiera.

“Fue una solicitud verbal que ya hemos cumplido. Actualmente acumulamos más de 13 meses consecutivos de rentabilidad en la compañía, con un crecimiento sostenido en las utilidades netas, lo que también demuestra que se trata de un modelo de negocio viable. Además, aunque no ha sido un requerimiento explícito, hemos sido muy cuidadosos en fortalecer todos nuestros controles de prevención de lavado de dinero y de combate al financiamiento al terrorismo”, explicó el directivo.

Lo anterior ocurre en un contexto en el que las Sofipos atraviesan un proceso de modernización tecnológica que, en muchos casos, ha presionado su rentabilidad y llevado a varias de estas entidades a operar con pérdidas.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al 31 de diciembre del 2025, de las nueve Sofipos de base tecnológica que operan en el país, solo tres reportan resultados positivos: además de Finsus, Libertad, Stori y Crediclub.

Actualmente, Finsus se acerca a los 20,000 millones de pesos en depósitos, de los cuales alrededor de 90% corresponde a recursos de los usuarios invertidos a largo plazo.

En el proceso de preparación para obtener una licencia bancaria, la institución ha incrementado sus costos operativos en aproximadamente 30%, debido a las inversiones necesarias para fortalecer sus procesos y sistemas en favor de la seguridad de los usuarios.

“Eso conlleva una responsabilidad. Más allá de las necesidades de ser banco, nuestra estrategia también responde a que ya somos la Sofipo más grande en crédito a empresas y la segunda más grande en captación. Estamos hablando de balances mucho mayores que los de muchos bancos, y eso implica una responsabilidad”, señaló Marmolejo.

De acuerdo con datos del sector, Finsus es actualmente la segunda Sofipo más grande por activos, solo por detrás de Nu, con un monto de 21,635 millones de pesos. La institución cuenta con una cartera cercana a los 15,000 millones de pesos, colocada principalmente en pequeñas y medianas empresas (pymes), lo que la posiciona como la Sofipo con mayor otorgamiento de crédito a este segmento en México.

Avanza proceso

Respecto al avance del proceso regulatorio, Marmolejo indicó que la institución se encuentra en la etapa final.

“Estamos listos. Ya en la fase final estamos entregando el último paquete de información que nos han solicitado y, a partir de ahí, estaremos en espera de la resolución de las autoridades”, comentó Marmolejo.

Sobre el incremento en los costos operativos, el directivo detalló que éste se explica tanto por la ampliación del equipo de trabajo como por inversiones en tecnología. Entre ellas destaca la adquisición de sistemas para la elaboración de reportes regulatorios.

“Hemos adquirido sistemas para reportes regulatorios, que representan un reto importante. Ya los tenemos configurados para poder presentarlos como banco y hacerlo de manera automatizada”, concluyó.