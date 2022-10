¿Metaverso o cholaverso?, la inclusión en los mundos virtuales

La realidad virtual es para Violeta Ayala una nueva manera de contar historias que aún no tiene las limitaciones que la cultura del Norte global le ha impuesto a otras formas artísticas como el cine.



Violeta Ayala, también conocida como The Jaguaress, es una cineasta, tecnóloga, escritora y artista que en 2022 se convirtió en la primera miembro de la cultura quechua en pertenecer a la Academia de Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.



Ayala participó en la sexta edición del VR Fest Mx 2022, el festival de la industria de las realidades mixtas en México, que se llevó a cabo del 3 al 9 de octubre y que en buena medida estuvo enfocado en la inclusión. Además de dar clases sobre la creación de modelos 3d con el celular, la artista habló sobre el cholaverso.



“Va a haber muchos metaversos y para mí era importante la creación del cholaverso, es decir un metaverso mezclado de indio, blanco, afro, pero pero tiene que ver mucho con una identidad indígena, porque la chola es la mujer boliviana indígena”, dijo Ayala en conferencia.



El metaverso es un entorno virtual donde las personas pueden interactuar a través de dispositivos en un universo digital. Aunque Mark Zuckerberg, director de Meta (Facebook), anunció el viraje de la compañía hacia el desarrollo de un metaverso y hasta le cambió el nombre a su compañía, hay y ha habido diversos metaversos desde que la palabra fue acuñada en los años noventa del siglo pasado.



Uno de ellos es Roblox, una plataforma para la construcción de mundos virtuales que, para Ayala, no es un buen ejemplo de inclusión en esta nueva tecnología, ya que este tipo de aplicaciones, las compañías explotan a sus usuarios, que en este caso en su mayoría son menores de edad. Aunque existe la posibilidad de crear otros metaversos.



“El cholaverso será la creación del metaverso neo andino”, dijo.



“Claro que los medios de producción y los de consumo son inaccesibles en un sentido, pero hoy

día tú puedes usar la la visión artificial de tu teléfono o de tu computadora para crear un mundo escaneado”, dijo y agregó que la falta de acceso a este tipo de tecnologías es un problema de difusión.



De acuerdo con Ayala, entre los desafíos que enfrenta el desarrollo de un medio como es el metaverso está el no reproducir lo mismo que le ocurrió al cine, el cual, en palabras de la artista, es un cine machista, que se apropia las historias de las culturas indígenas para después regresar una nueva versión.



rodrigo.riquelme@eleconomista.mx