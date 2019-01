Las Vegas. México está presente en el CES 2019. Alrededor de 30 empresas mexicanas cuentan con un espacio de 4,500 pies cuadrados en el centro del pabellón sur de esta que es la feria de tecnología de consumo más grande del planeta. Esto significa que no se cumplió la meta de traer al doble de las 20 empresas mexicanas que acudieron el año pasado a Las Vegas, Nevada, lo que se debió sobre todo a la falta de apoyo del gobierno federal a través de programas como ProMéxico y el Inadem.

Después de que ganara las elecciones de julio del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador previó la desaparición del organismo de promoción ProMéxico, que tenía el objetivo de promover la atracción de inversión extranjera directa, las exportaciones de productos y servicios y la internacionalización de las empresas mexicanas. Pese que aun se contempla la asignación de recursos a este organismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este 2019, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, confirmó en diciembre pasado su desaparición. Hace unos días, la nueva administración anunció que será la cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, la que asuma las funciones que tenía este organismo.

Durante la edición 2017 del CES, tanto ProMéxico como el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) jugaron un papel central para que una veintena de empresas pudieran exhibir sus productos en esta feria de tecnologías de consumo, una iniciativa que surgió desde el Clúster de Industria 4.0, en el estado de Jalisco, y que se consolidó en este 2019 con la creación de la marca MXenCES.

“Acudir a un evento de esta talla no se puede hacer de la noche a la mañana y se necesitan muchos recursos”, dijo en entrevista con El Economista Luis Aarón Jiménez Cavazos, presidente del Clúster de Industria 4.0 y de Assetel, compañía proveedora de servicios y soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que es una de las empresas mexicanas presentes en el CES 2019.

De acuerdo con Jiménez, pasar de un espacio de 3,500 pies cuadrados a uno de 4,500 y además traer a más empresas que las del año pasado supuso un esfuerzo económico mayúsculo, que implicó una inversión de alrededor de 6 o 7 millones de pesos. “Si cada empresa lo quisiera hacer por sí misma, calculamos que son 15,000 dólares por empresa y esto además habría significado que todas estuvieran dispersas en el espacio de exhibición de la feria”, dijo.

Además de Assetel, compañía basada en el estado de Jalisco, algunas de las empresas que acudieron en esta ocasión al CES 2019 están NoMADA, de Zacatecas, Colibrí 3D, de Jalisco, Grupo Red, de Baja California, y Autonome, de Querétaro. Para elegir a las empresas mexicanas que presentan sus productos en la feria, el Clúster Industrial 4.0 lanzó una convocatoria a nivel nacional para invitar a hasta 50 empresas, de las cuales organizaciones de la industria como la Canieti y Endeavor Occidente seleccionaron a 40.

De acuerdo con Jiménez, debido a la falta de apoyo por parte del gobierno federal, en esta ocasión el Clúster tuvo que pedirle recursos a los propios emprendedores para que pudieran acudir al CES, lo que hizo que muchas de las empresas que habían sido seleccionadas a partir de la convocatoria tuvieran que declinar su participación.

“Los recursos no deberían ser un impedimento, porque muchas de estas empresas están apenas en el proceso de creación de estas tecnologías y necesitan un empujón que precisamente era otorgado por el Inadem y Proméxico”, dijo. El directivo del Clúster de Industria 4.0 invitó al gobierno federal a que se sume al esfuerzo que están haciendo dentro del ecosistema tecnológico mexicano, ya que uno de los mecanismos de crecimiento y desarrollo económico de un país es la tecnología y la innovación.

Proponen secretaría de innovación federal

Además de ser uno de los inventores mexicanos más reconocidos a nivel mundial, Manuel Gutiérrez Novelo es otro de los fundadores del Clúster de Industria 4.0 y uno de los mayores promotores de la innovación tecnológica de México.

De acuerdo con Novelo, el 2018 fue un año de transición política, lo que generó mucha turbulencia en el ecosistema emprendedor y de innovación mexicano, lo que provocó una falta de continuidad en los proyectos de promoción de tecnología. “Tuvimos que buscar alternativas para seguir avanzando. Si hubiéramos tenido apoyo de gobierno, hubiéramos traído a más empresas que tuvimos que dejar”, dijo.

El inventor lanzó la propuesta de que el gobierno federal cree una secretaría de innovación, ciencia y tecnología que sea independiente que no dependa de los ciclos sexenales del gobierno. “Tiene que tener un plan a largo plazo que permita darle continuidad a este tipo de iniciativas y que no se vea impactada ni en recursos ni en operación ni en propósito por un cambio de gobierno como sucedió con Proméxico y con Inadem que, a mí parecer estaban haciendo un trabajo extraordinario en el posicionamiento de México en el mundo”.

“La innovación en México es una prioridad porque permite generar empresas, estas empresas generan empleos y estos empleos generan circulante y esto es precisamente lo que activa la economía”.

Además del apoyo económico que recibió del estado de Jalisco a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecytjal), MXenCES obtuvo patrocinios y alianzas estratégicas de universidades como el Tecnológico de Monterrey y el ITESO y de compañías tecnológicas mexicanas y extranjeras ya consolidadas, como Compusoluciones, Ingram Micro y Softtek, la cual fue una de las empresas fundadoras del Clúster de Industria 4.0.

De acuerdo con María del Carmen Navarro, gerente de la región Occidente de Softtek, es necesario que haya más promoción para que las empresas que incluyen en su operación actividades de investigación y desarrollo (R&D) participen en este tipo de eventos.

“Lo que necesitamos ahorita es el apoyo federal para que este tipo de convocatorias alcancen a todos los estados y que exista ese estímulo económico, porque estar en este tipo de eventos es costoso y muchas de estas empresas no tienen los recursos financieros para mostrar sus soluciones al mundo”, dijo Navarro en entrevista con El Economista.

Para la directiva, si bien existe incertidumbre respecto de lo que va a pasar con la promoción de las empresas mexicanas en el extranjero y la atracción de inversión extranjera directa, sí existe confianza en que habrá otro tipo de dependencias y organismos que cubrirán este tipo de demanda.

Hay que acercarse a los clústers

Una de las compañías que se benefició de los organismos de promoción empresarial del gobierno federal es NoMADA, empresa mexicana nacida en 2008, en Zacatecas, encargada de hacer software, firmware y hardware. Sus tarjetas de desarrollo, que se comparan con las famosas Raspberry Pi, son la base de muchos emprendimientos en México y esta es la segunda ocasión que acuden al CES de Las Vegas, Nevada.

NoMADA está exhibiendo actualmente en el CES un dispositivo llamado Note que permite visualizar, monitorear y controlar cualquier cosa en cualquier parte del mundo en tiempo real y que forma parte del llamado IIoT o Internet Industrial de las Cosas. Dicho dispositivo fue presentado en 2018 en la Feria de Hannover, en Alemania, la feria industrial más grande del mundo.

De acuerdo con Ricardo Saucedo, director de NoMADA, habría sido muy difícil para ellos acudir a estos eventos si no hubiera sido por organismos como ProMéxico y el Inadem, algo que, según él, ocurrirá con otras empresas que aun no están consolidadas. “Nosotros que estamos más consolidados, podemos pagar los gastos para venir, pero va a afectar a muchas empresas que apenas van comenzando y que si no tienen este impulso les va a costar mucho trabajo crecer”, dijo.

El empresario sugirió que las empresas tecnológicas de todos los estados de la República Mexicana deben acercarse más a clústers como el de Industria 4.0 en Jalisco. “La respuesta ideal a esto que pasó es tener más comunicación con los clústers para que en conjunto podamos ir a eventos en todo el mundo”, dijo .

