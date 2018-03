El 2016 terminó y la carga informativa en Twitter también hizo corte de caja, a continuación te presentamos en 15 tuits lo que más se comentó entre los usuarios en nuestra cuenta. El análisis realizado para elegir los tuits más comentados de acuerdo al alcance, tendencias e interacciones se basó en la herramienta para medición de redes sociales, Socialbakers, en el periodo del 1 de enero al 18 de diciembre del 2016 determinado por el número de interacciones en el perfil de Twitter de El Economista.

1. Ciberataque

¿Recuerdas ese viernes 21 de octubre en el que no hubo acceso a Netflix, Twitter, Spotify o Airbnb? La causa fue un ciberataque ocurrido al proveedor de infraestructura de internet Dyn que se propagó durante la mañana, principalmente en la Costa Este de Estados Unidos. La publicación con el mayor número de interacciones (332 likes, 3 respuestas y 393 retuits) en el perfil de Twitter de El Economista fue relativa al ciberataque que hizo que cientos de sitios web alrededor del mundo se colapsaran.

A partir de las 7 horas comenzó el ataque del que fueron víctimas más de 70 gigantes de Internet como Soundcloud, The New York Times, Paypal, Bussines Insider, Netflix, The New York Times, Twitter y Spotify. Tal agresivo hackeo que duró horas intermitentes durante ese día, fue la prueba de que nuestros datos en la red pueden ser fácilmente vulnerados a cualquier hora.

2. Mentiras, el musical más exitoso en la historia de México

Hacer historia en el mundo o en un país siempre dará de qué hablar en las redes sociales, y en el tema cultural México la obra de teatro, Mentiras, lo hizo. Con 343 likes, 92 retuits y 15 respuestas en la publicación, el musical se llevó el segundo lugar de nuestra compilación de temas más comentados en Twitter, que con más de 3,000 presentaciones durante 8 años se considera un atractivo por visitar en la capital mexicana.

Mentiras se posciona como el musical más exitoso en la historia de México. https://t.co/3KIVIrzwsV pic.twitter.com/O3FT8hhpqa — El Economista (@eleconomista) 3 de septiembre de 2016

3. Encuesta sobre la aprobación del matrimonio igualitario en México

Saber lo que piensan nuestros seguidores acerca de temas en tendencia en la red social de microblogging, Twitter, hizo que la diversidad de opiniones a la hora de elaborar una encuesta en Twitter, nos ayudará a conocer el estado de ánimo en las redes sociales. La propuesta de ley que el presidente Enrique Peña Nieto lanzó para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo fue la encuesta que obtuvo más interacciones en @eleconomista. Con 156 retuits, 121 respuestas y 67 likes hizo notar dos matices en las opiniones de nuestros seguidores, sobre la aprobación de esta ley que más adelante fue rechazada en la Cámara de Diputados.

2,825 de nuestros seguidores votaron y 6 de cada 10 dijeron estar en contra de la iniciativa de ley que autorizaba el matrimonio igualitario, el mismo resultado de rechazo a la iniciativa en el legislativo.

#Encuesta ¿Cuál es tu postura sobre la iniciativa de ley que autoriza el matrimonio igualitario? — El Economista (@eleconomista) 12 de septiembre de 2016

4. Escala de Agustín Carstens

El 1 de diciembre, México amaneció con la segunda salida de un funcionario ligado a la economía del país, en esta ocasión fue el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens que anunció su renuncia para tomar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales. La noticia se desarrolló en un ambiente poco positivo, donde el peso contra el dólar se encontró arriba de los 20 pesos y una atmósfera de preocupación por las políticas migratorias y comerciales de Donald Trump.

El tema fue delicado para el mercado bursátil, los bancos de la CDMX vendieron el dólar libre en su máxima cotización de hasta 21.32 pesos por unidad. La escala de ánimos de ese día generó 119 retuits, 32 respuestas y 146 me gusta. Los seguidores se identificaron con la preocupación, felicidad o seriedad en fotos diferentes de Carstens, ese jueves 1 de diciembre a través de una escala que se ha hecho popular en las redes sociales con diferentes temas.

5. Duarte se esconde de las autoridades con su bigote

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y actual prófugo de la justicia, protagonizó uno de los temas más comentados del 2016 en las redes sociales. Declaraciones defendiendo su inocencia, escándalos sobre propiedades fantasmas y otras más con prestanombres lo llevaron a ser acusado por el desvío de millonarios fondos públicos y lavado de dinero. ¿Lo indignante?, su fuga. La detención de una persona con pasaportes falsos con la imagen de Duarte usando bigote y otro nombre, causó una ola de comentarios negativos en Twitter.

El sarcasmo utilizado en un meme realizado por El Economista para calmar la indignación registró 144 retuits, 139 me gusta y 7 respuestas. Hasta el momento, Javier Duarte, logró seguir prófugo con ayuda de su bigote y salió del país. La fiscalía general de México ofrece una recompensa de 15 millones de pesos (unos 735,000 dólares) por información que lleve a la captura de Duarte.

Un bigotito, un buen peinado y listo, eres otra persona...si no, pregúntenle a Javier Duarte. pic.twitter.com/auX1XflosI — El Economista (@eleconomista) 18 de noviembre de 2016

ANUARIO: Anuario 2016: Las 6 noticias sobre negocios del año

6. La invitación de Trump a México

Para pocos fue una buena acción del gobierno mexicano invitar a Donald Trump a México, para la mayoría fue un insulto al país. En agosto, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, ahora presidente electo, se encontraba en medio de su campaña presidencial, de la cual, uno de sus principales mensajes fue el ataque a los migrantes ilegales mexicanos en Estados Unidos, a los que llamó violadores y delincuentes .

Trump llegó a nuestro país desatando una ola de comentarios contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero fue Hillary Clinton quien rechazó la invitación del presidente mexicano y dijo que un año de insultos no se compensaba con una visita a México , haciendo referencia a la visita del republicano a México. La publicación con 148 retuits, 111 me gusta y 7 respuestas fue la sexta con el mayor número de interacciones en el perfil de Twitter de El Economista.

La sexta publicación más popular en Twitter de El Economista hizo referencia a las declaraciones de Hillary Clinton, en las que la candidata demócrata decía que no se enmendarían los insultos de Trump hacia la comunidad latina con una simple visita a México, aunque a pesar de los comentarios negativos y rechazo al republicano, Estados Unidos eligió un presidente xenófobo y mentiroso.

Hilary Clinton dijo que un año de insultos no se compensan con un viaje. #TrumpEnMéxico https://t.co/8BNDp9Kjel — El Economista (@eleconomista) 31 de agosto de 2016

7. La aprobación de Peña Nieto, a niveles más bajos registrados desde el 95

El índice de aprobación del presidente de México bajó a su nivel más bajo registrado desde 1995. La Casa Blanca, el caso Ayotzinapa, las complicaciones en la Ley ciudadana 3 de 3 y la invitación para Donald Trump a México, levantaron más el ánimo de enojo en las redes sociales. La publicación sobre la baja aprobación del presidente registró 145 retuits, 95 me gusta y 21 respuestas sobre la baja de 23% en la aprobación de Peña Nieto reflejan un notorio mal humor social en México a la hora de hablar en redes sociales sobre temas de política.

Según una encuesta periodística, la aprobación del gobierno de #EPN cayó un 23%, el más bajo registrado desde 1995 > https://t.co/lGazwpUt0u — El Economista (@eleconomista) 11 de agosto de 2016

8. Luis Videgaray deja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Uno de los soportes de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, anunció su salida de la SCHP el 7 de septiembre sin dar más detalles sobre su futuro en la política o de algún otro cargo dentro del gabinete del presidente, un día antes de que se entregara el Paquete Económico del año 2017.

Luis Videgaray fue la primera salida impactó la estabilidad de la economía en México en el año. La influencia de Videgaray para realizar la invitación a Donald Trump fue uno de los temas que ardieron en los comentarios en Twitter. Con 183 retuits y 71 me gusta, la noticia desde El Economista abrió la interrogante sobre qué pasaría con México si ganara Trump, situación que ahora es un hecho.

Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos y ahora es José Antonio Meade quien dirige Hacienda. Durante el sexenio de Peña Nieto han surgido cambios en su gabinete, pero no se esperaba la salida de uno de los integrantes del Gabinete, que estuvo apoyando a Peña Nieto desde el inicio de la presidencia.

Sale Luis Videgaray de la #SHCP a un día de que sea presentado el Paquete Económico 2017 >> https://t.co/iikdLtovxI pic.twitter.com/20PGEiemcX — El Economista (@eleconomista) 7 de septiembre de 2016

ANUARIO: Anuario 2016: Las 5 noticias de finanzas del año

9. La primera mujer CEO en Nissan

Una mexicana hizo historia en el 2016 en el país, demostrando que las mujeres pueden estar al mando de grandes direcciones empresariales. Mayra González, quien ocupaba el cargo de vicepresidente regional de Ventas, Mercadotecnia y Desarrollo de Red de Distribuidores, asumió la presidencia de Nissan en México convirtiéndose en la única mexicana al frente de una empresa en la industria automotriz.

La noticia de una mujer como presidenta en un rubro para hombres , generó 146 retuits y 98 me gusta, además de abrir el debate en Twitter sobre la igualdad de género y las medidas que se deben implementar en un futuro cercano para ver un avance en la materia y tener un futuro laboral más equitativo en México, sin importar la industria en la que se trabaje.

Mayra González será la nueva presidente de Nissan Mexicana y la primer mujer designada en el grupo automotriz. https://t.co/19282VHlTf — El Economista (@eleconomista) 17 de mayo de 2016

10. ¿Tienes un Telcel? Tus datos no están protegidos

El sector de Telecomunicaciones se llevó el premio al peor servicio del año, y no está de más decir que la privacidad de los datos personales de los usuarios, también está en jaque a la hora de contratar este tipo de servicios. Las quejas contra las telefónicas llegaron a más de 33 mil y si se suman con las que se publican en Twitter serían cientos.

De acuerdo con la red en Defensa de los Derechos Digitales, Telcel es la compañía que tiene los más bajos estándares de protección para sus usuarios. La facilidad de que el gobierno solicite los datos de una persona sin notificarlo, es una de las tantas maneras en las que Telcel no estaría protegiendo la información de sus clientes, según R3D. La noticia sobre este importante descuido no pasó desapercibida por nuestros seguidores y posicionó este tuit con 138 retuits, 53 likes y 5 respuestas sobre más quejas en cuanto a los servicios de telecomunicaciones en México como el décimo con mayor número de interacciones en el perfil de Twitter de El Economista.

11. Los soldados no estudiaron para perseguir delincuentes

Salvador Cienfuegos salió a dar su postura sobre el papel del Ejército contra el crimen organizado. Unos de acuerdo, otros en contra. La realidad es que gracias a las redes sociales las opiniones sobre las fuerzas militares en las calles se centraron en si se debe seguir así o no, como lo sugirió el Secretario de la Defensa. La desconfianza hacia los policías y los soldados acentuó la discusión sobre quién es el encargado de velar por la seguridad de México. La publicación sobre las declaraciones del secretario de la Defensa registró 106 likes, 92 retuits y 34 respuestas en el perfil de Twitter de El Economista.

"No estudiamos para perseguir a los delincuentes", dijo el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos >> https://t.co/nAstmsO6Xs pic.twitter.com/cJQqUP7tni — El Economista (@eleconomista) 9 de diciembre de 2016

12. Muerte de Juan Gabriel

Juan Gabriel, el divo de Juárez, tuvo una muerte inesperada. La veracidad de la amarga noticia en redes sociales se dudaba las primeras horas de haberse hecho pública por periodistas como Joaquín López Dóriga desde su cuenta de Twitter. Un paro respiratorio fue la causa del repentino fallecimiento del cantante a los 62 años de edad.

Durante la semana póstuma a su muerte la tendencia era la respuesta de sus fans en diversos puntos del país principalmente en Ciudad Juárez y Ciudad de México. Finalmente fue en el Palacio de Bellas Artes donde los fans y los medios de comunicación se dieron cita para darle el último adiós al Divo de Juárez, pero ¿qué sucedía en Twitter? Los ánimos de los usuarios se dividieron, ya que mientras unos lamentaban la triste noticia, la visita de Donald Trump a México en las mismas fechas indignaba a otros. El Economista registró en su red social, 96 retuits y 87 likes en la publicación en la que se dieron a conocer los detalles del homenaje a Juan Gabriel en Bellas Artes.

Juan Gabriel, "El Divo de Juárez", será homenajeado en el Palacio de Bellas Artes. Aquí todos los detalles >> https://t.co/CreuuxFwj0 — El Economista (@eleconomista) 28 de agosto de 2016

13. Peso vs. Dólar luego del triunfo de Donald Trump

La debilidad que había mantenido el peso mexicano durante el 2016 terminó de tambalearse, luego de que los resultados de las elecciones en Estados Unidos dieran como presidente electo a Donald Trump, pareciera que la pesadilla de muchos se volvió realidad y eso hizo también que el dólar llegara, el 9 de noviembre, a los 20.30 pesos. Ese y las declaraciones sobre la deportación de migrantes mexicanos fueron los temas que se comentaron en Twitter durante la noticia de que Trump se convertiría en presidente de EU.

Pese a que el Gobierno mexicano convocó a una junta para hacer un plan B con los resultados de EU, el desempeño de la moneda mexicana no dejó de estar en el ojo del huracán, así como provocar una serie de comentarios en las redes sociales. La imagen con los datos de la variación de un 11% del valor del dólar (de 18 pesos a 20) a modo de infografía, generó 131 retuits y 48 me gusta.

#ElectionDay Y mientras tanto en la batalla del peso contra el dólar, así el panorama. pic.twitter.com/Nph0W4s0cf — El Economista (@eleconomista) 9 de noviembre de 2016

ANUARIO: Anuario 2016: Las 7 noticias internacionales que marcaron el año

14.Llegó el inminente Brexit

El 24 de junio México despertó con la noticia que puso al viejo continente de cabeza, la votación para la salida del Reino Unido de la Unión Europea se resumió a un sí. La percepción en redes sociales sobre la decisión de abandonar la Unión Europea se vio principalmente entre comentarios de tristeza por esa decisión, la cual muchos jóvenes rechazaron. El Economista publicó en Twitter una esquela lamentando las repercusiones que se dieron en las principales bolsas bursátiles del mundo y principalmente del Reino Unido. La publicación obtuvo 84 likes y 99 retuits. Sin duda un día para recordar.

15. ¿Sirvió el martirio del Hoy no circula?

Greenpeace terminó de rematar el enojo de los capitalinos, la modificación de emergencia del Hoy No Circula no solucionó el problema de movilidad, una vez más el debate abrió a diferentes corrientes de opiniones a favor y en contra, unos reconocían la problemática ante el desmedido uso de medios de transporte y autos en mal estado, mientras que otros no veían una razón lógica para prohibir un día la circulación de los mismos. Las declaraciones de Greenpeace generaron 112 retuits y 51 likes. Los movimientos en la capital causaron división, enojo y descarga del mismo en Twitter y este año el Hoy No Circula nos regaló una serie de comentarios en las redes sociales.

Greenpeace sostiene que los cambios al Hoy No Circula son una falsa solución. https://t.co/uIpc7bk7Qg pic.twitter.com/vejOWzOE2R — El Economista (@eleconomista) 31 de marzo de 2016

Los tumbos del peso y salidas de personajes clave en la economía de México llenan de incertidumbre la llegada de un nuevo año para México, ante un presidente en Estados Unidos que amenaza con cambiar las políticas migratorias y comerciales de su país y que pone en jaque a nuestro país.

El sarcasmo en los temas que intensifican las quejas en Twitter, fue parte de las publicaciones que dieron mucho de qué hablar y retuitear. También hay que destacar los logros culturales y de equidad de género en altas direcciones empresariales que fueron parte del 2016.

Los cambios políticos como el Brexit y la derrota de Clinton rumbo a la presidencia fueron un parteaguas en este año. Cerramos el 2016 con un corte de caja muy importante para el archivo de la historia universal que además por primera vez queda registrado en comunicados oficiales a través de Twitter.

joselyn.juarez@eleconomista.mx

Twitter: @joselynjuve