La Unión ⁠Europea actualizará sus normas sobre fusiones por primera vez en 20 ​años

La Unión ⁠Europea actualizará sus normas sobre fusiones para ir más ⁠allá de los efectos a corto plazo sobre los precios, pero sin dar a las empresas carta blanca para la consolidación, ⁠según la responsable de Competencia de ⁠la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Las grandes empresas de sectores como las telecomunicaciones y la banca llevan mucho tiempo presionando a Bruselas para que flexibilice la normativa y permita una mayor consolidación y competencia con sus competidoras de Estados Unidos y China.

"Estamos actualizando las directrices que se han venido aplicando en los últimos 20 años; el mundo ha cambiado de forma muy importante en esas dos décadas", declaró Ribera al periódico español Expansión en una entrevista publicada el martes.

Actualmente, la UE evalúa el impacto de las fusiones en los precios al consumo durante los tres años posteriores a la operación. Ribera afirmó que el plazo podría ampliarse porque, en sectores más disruptivos e innovadores, los beneficios "no se acaban de ver hasta pasado un tiempo".

Sin embargo, Ribera señaló que debe preservarse el espíritu de las normas actuales —proteger a los consumidores y al mercado en ⁠general— y señaló que "más del 95% ⁠de las fusiones se ⁠han producido sin ningún problema".

Ribera afirmó que las futuras directrices también tendrían en ⁠cuenta otros factores además del precio, como la sostenibilidad, la innovación o la resiliencia, y que las empresas tendrían que desempeñar un papel más importante a la hora de aportar pruebas a los reguladores.

En cuanto al calendario, dijo que la Comisión celebraría un debate de orientación la próxima semana antes de las consultas con los Estados ⁠miembros, los reguladores nacionales y el público, que se espera que concluyan durante la primavera boreal.