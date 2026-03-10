Jeep Commander 2026: Más lujo y capacidad para siete pasajeros

A simple vista, la actualización del Commander se percibe en los detalles de su exterior. La inconfundible parrilla de siete barras presenta un nuevo diseño, acompañada de una fascia delantera renovada y faros con iluminación les. Los rines de 19” también se actualizan, mientras que la parte trasera incorpora un novedoso diseño de calaveras LED. Un toldo bitono en color negro añade un contraste visual que refuerza su presencia. Con una carrocería de 4,7 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,7 metros de alto, la silueta se mantiene imponente.

Como única versión el paquete Overland se distingue por detalles exteriores, el principal de ellos es la carrocería bitono que resalta por la moldura cromada.

Tres filas, mayor comodidad para todos

El interior es donde el Commander 2026 busca marcar una diferencia más notable. La versión Overland, que será la única disponible en el mercado mexicano, estrena una tapicería en piel Nappa color café con inserciones de gamuza. Las costuras en tono cobrizo y un bordado en relieve en los asientos buscan aportar un aire artesanal al habitáculo. El techo, tapizado en negro, se combina con el quemacocos panorámico Command-View para crear una sensación de mayor amplitud y luminosidad.

La flexibilidad sigue siendo uno de sus pilares. La segunda fila de asientos puede deslizarse hasta 14 centímetros, permitiendo ajustar el espacio para las piernas o priorizar la capacidad de carga. Los respaldos de la segunda y tercera fila también son reclinables, buscando la comodidad de todos los ocupantes.

Entre sus beneficios en términos de practicidad, cuando no se requiere el espacio para llevar pasajeros, al plegar los asientos el volumen de carga llega 1,760 litros.

En total, se pueden lograr hasta 16 configuraciones diferentes, abatiendo los asientos de manera parcial o total. Con las tres filas en uso, la cajuela ofrece 233 litros; al abatir la tercera fila, la capacidad se extiende a 661 litros, llegando a los 1,760 litros con todos los asientos plegados.

Tecnología integrada y detalles de confort

En materia de conectividad, equipa el sistema Uconnect con pantalla táctil de 10.1”, que incluye Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. La información para el conductor se despliega en un clúster de instrumentos digital de alta resolución de 10.25”. Para los pasajeros, el sistema de audio premium con nueve bocinas y un subwoofer de 450 watts promete una experiencia sonora envolvente. El confort se complementa con aire acondicionado de doble zona, cargador inalámbrico para dispositivos móviles y una cajuela con apertura eléctrica y función manos libres.

Entre las asistencias ADAS que incluye están el Frenado de emergencia, Control crucero adaptativo, Asistente de cambio de carril, Detección de peatones y ciclistas, Reconocimiento de señales de tránsito y sistema de visión 360 grados.

Motor eficiente y asistencias a la conducción

Bajo el cofre, se mantiene el motor 1.3 litros Turbo Flex de cuatro cilindros, que genera 173 hp y un torque de 199 lb-pie. Está acoplado a una transmisión automática de seis velocidades con modo manual AutoStick y paletas de cambio al volante. En cuanto a rendimiento, la marca reporta cifras de 13.38 km/l en ciudad, 18.31 km/l en carretera y un promedio combinado de 15.23 km/l.

Precio y disponibilidad

El Jeep Commander 2026 estará disponible en el mercado mexicano únicamente en la versión Overland, con una oferta de cuatro colores exteriores y un precio de 766,900 pesos. Con esta actualización, la marca busca consolidar su propuesta para quienes necesitan espacio para siete pasajeros sin renunciar a una estética aventurera y un equipamiento más lujoso.

Ficha técnica